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27.08.2020 12:02
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МВД начало проверку по факту госпитализации Алексея Навального. Уже изъято порядка 100 предметов

Транспортная полиция Сибирского федерального округа начала доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске. Об этом сообщает само ведомство 27 августа.

Как сообщает полиция, уже проведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный в Томске, а также проверили все места, где он был во время своей сибирской командировки.

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщает управление.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. По его словам, Россия заинтересована в «тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего». Он также подчеркнул, что недопустимы «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией оппозиционного политика и блогера.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где политика поместили в омскую БСМП-1. Он был без сознание и в коме. Врачи после двух суток исследований пришли к выводу, что у пациента произошло нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (47)

LiChaBaTa
Понеслось бурное изображение деятельности.
kukuruzza
Если б женушка уменькая была,то в тот же миг,как про отравление демонами подумала,так добежала бы быстрыми ножками до своего волшебного зеркальца с выходом во всемирную паутину,и накатала б заявление о преступлении в управление компететных органов — де,отравили демоны моего супружника разными плохими веществами,напрягитеся-разберитеся, итп-итд..А не в дракона заморского супружника торопиться запихивать.
baddancer
Даже находясь в коме, Алексей Навальный ни на минуту не оставил свой пост и не прекратил заниматься делом всей своей жизни. Он также как и прежде отдыхал за чужой счёт, обманывал людей, накапливал долги и скрывался от правосудия.
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