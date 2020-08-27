МВД начало проверку по факту госпитализации Алексея Навального. Уже изъято порядка 100 предметов
Транспортная полиция Сибирского федерального округа начала доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске. Об этом сообщает само ведомство 27 августа.
Как сообщает полиция, уже проведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный в Томске, а также проверили все места, где он был во время своей сибирской командировки.
«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщает управление.
Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. По его словам, Россия заинтересована в «тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего». Он также подчеркнул, что недопустимы «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией оппозиционного политика и блогера.
Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где политика поместили в омскую БСМП-1. Он был без сознание и в коме. Врачи после двух суток исследований пришли к выводу, что у пациента произошло нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».