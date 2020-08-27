МВД начало проверку по факту госпитализации Алексея Навального. Уже изъято порядка 100 предметов

Транспортная полиция Сибирского федерального округа начала доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске. Об этом сообщает само ведомство 27 августа.



Как сообщает полиция, уже проведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный в Томске, а также проверили все места, где он был во время своей сибирской командировки.



«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщает управление.

