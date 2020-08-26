Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 26 августа.
Как стало известно из сообщения Кремля, итальянцы тоже интересуются ситуацией с Алексеем Навальным. Путин парировал, что «скороспелые и необоснованные обвинения» в этой связи недопустимы. Кремль тоже заинтересован «в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».
Поговорили собеседники и о Белоруссии. Российский президент указал на «контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела» республики.
Также стороны условились продолжать сотрудничество в борьбе с коронавирусом, обсудили урегулирование конфликта в Ливии и в Украине.
Итальянское правительство отмечает, что разговор был «продолжительный» и «обстоятельный».