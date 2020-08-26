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26.08.2020 20:29
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Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 26 августа.

Как стало известно из сообщения Кремля, итальянцы тоже интересуются ситуацией с Алексеем Навальным. Путин парировал, что «скороспелые и необоснованные обвинения» в этой связи недопустимы. Кремль тоже заинтересован «в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».

Поговорили собеседники и о Белоруссии. Российский президент указал на «контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела» республики.

Также стороны условились продолжать сотрудничество в борьбе с коронавирусом, обсудили урегулирование конфликта в Ливии и в Украине.

Итальянское правительство отмечает, что разговор был «продолжительный» и «обстоятельный».

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Комментарии (7)

Sadava
Вау! Неужели он произнес слово "Навальный"? Раньше он говорил только "этот человек". да и знает он, кто это спровадил. Только ведь у него принцип : "Свои кошельки не сдаю".
Simao Gato
Путин знаком с Навальным?
это как-то напрягает (
Агроном аэродрома
Да-да. "Это не мы. Это всё они. А мы - нет!" В какой-то речи я это уже слышал..
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