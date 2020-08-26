Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева
Лечашие врачи Алексея Навального из клиники «Шарите» в Германии связались с коллегами в Болгарии, которые лечили торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного в Софии в 2015 году. Об этом 26 августа пишут Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.
По данным этих изданий, специалисты считают, что Навальный был отравлен веществом из того же семейства органофосфатов, как и Гебрев. К нему относятся нервно-паралитические вещества — в частности, зарин и «Новичок», которым, по версии британских властей, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Противоядием в таком случае является атропин, которым и лечат Навального.
Напомним, Емельян Гебрев был госпитализирован в апреле 2015 года вместе со своим сыном и одним из топ-менеджеров. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом из семьи «Новичка». В СМИ писали, что отравлением якобы занимались сотрудники ГРУ РФ. Прокуратура Болгарии публиковала фотографии подозреваемых — в том числе, Сергея Федотова, замешанного в деле Скрипалей.
Министр обороны Германии ранее уже заявлял, что уверен в том, что Навальный был отравлен.
После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».