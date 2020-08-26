Der Spiegel: Врачи считают, что Навального могли отравить веществом типа «Новичка». Они связались с болгарскими коллегами, которые лечили торговца оружием Гебрева

Лечашие врачи Алексея Навального из клиники «Шарите» в Германии связались с коллегами в Болгарии, которые лечили торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного в Софии в 2015 году. Об этом 26 августа пишут Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.



По данным этих изданий, специалисты считают, что Навальный был отравлен веществом из того же семейства органофосфатов, как и Гебрев. К нему относятся нервно-паралитические вещества — в частности, зарин и «Новичок», которым, по версии британских властей, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Противоядием в таком случае является атропин, которым и лечат Навального.

