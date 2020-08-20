Врач Навального связалась с замглавы Минздрава. Чиновник пообещал помочь с переводом в другую клинику

Лидер профсоюза «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева связалась с Министерством здравоохранения России по поводу перевода оппозиционера в другую клинику.



«Ответил замминистра [здравоохранения] Олег Олегович Салагай. Ответил, что он готов помогать и по тактике лечения, и при переводе в другую клинику», — сообщила 20 августа Васильева в эфире «Навальный LIVE».



По ее словам, сейчас соратники оппозиционера ждут, какое решение примет его супруга Юлия. Врачи в Омске оценивают состояние оппозиционера как «нежелательное» к транспортировке.

