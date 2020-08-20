Врач Навального связалась с замглавы Минздрава. Чиновник пообещал помочь с переводом в другую клинику
Лидер профсоюза «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева связалась с Министерством здравоохранения России по поводу перевода оппозиционера в другую клинику.
«Ответил замминистра [здравоохранения] Олег Олегович Салагай. Ответил, что он готов помогать и по тактике лечения, и при переводе в другую клинику», — сообщила 20 августа Васильева в эфире «Навальный LIVE».
По ее словам, сейчас соратники оппозиционера ждут, какое решение примет его супруга Юлия. Врачи в Омске оценивают состояние оппозиционера как «нежелательное» к транспортировке.
Васильева отметила, что омская больница, где с подозрением на отравление находится политик, это «не тот уровень». Она уже попросила официального разрешения на перевод Навального в Европу.
Пресс-секретарь «Альянса врачей» Ирина Кваско сообщила, что самолет для перевозки оппозиционера готов, однако врачи не дают необходимые документы.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию.