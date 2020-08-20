Самолёт с Навальным экстренно сел: у оппозиционера подозревают токсическое отравление
Алексею Навальному внезапно потребовалась помощь врачей. Об этом утром 20 августа сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
По её словам, Навальный сегодня возвращался на самолёте из Томска в Москву, и в полёте ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. «У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — пишет Ярмыш.
В конце июля Навальный сообщил о закрытии созданной им некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией». В октябре 2018 года фонд включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось. Через пару дней после объявления о закрытии ФБК следователи СК РФ предъявили Навальному обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, с оппозиционера была взята подписка о невыезде.