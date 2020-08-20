FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 07:02
27
Печать

Самолёт с Навальным экстренно сел: у оппозиционера подозревают токсическое отравление

Алексею Навальному внезапно потребовалась помощь врачей. Об этом утром 20 августа сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По её словам, Навальный сегодня возвращался на самолёте из Томска в Москву, и в полёте ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. «У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — пишет Ярмыш.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh" class="_">twitter.com/Kira_Yarmysh</a>
Скриншот из twitter.com/Kira_Yarmysh

В конце июля Навальный сообщил о закрытии созданной им некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией». В октябре 2018 года фонд включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось. Через пару дней после объявления о закрытии ФБК следователи СК РФ предъявили Навальному обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, с оппозиционера была взята подписка о невыезде.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh" class="_">twitter.com/Kira_Yarmysh</a>
Скриншот из twitter.com/Kira_Yarmysh

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

wagna
Выздоравливайте!
67832738
Интересный сценарий.
prosto262130721
Что значит "на хрен"?
Он под подпиской о невыезде находится. Если разрешения не было, то, видимо, перенервничал по этому поводу, гормональный фон взбрыкнул, обменные процессы нарушились, вот и результат...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний