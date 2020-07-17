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17.07.2020 12:26
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Алексею Навальному избрали меру пресечения по делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального взяли подписку о невыезде. Об этом сам оппозиционер сообщил в своём твиттере 17 июля.

«Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», — написал Навальный.

Алексей Навальный получил повестку на допрос 14 июля. У дверей подъезда главу ФБК встречали сотрудники Следственного комитета.

В середине июня столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последним был опубликован ролик, касающийся голосования по поправкам к Конституции. Оппозиционный политик впоследствии разместил видеозапись у себя в соцсетях, добавив к ней комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ», считают в СК РФ.

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Комментарии (4)

Nik020
Мягковато...
alex-un
Может быть в этот раз наконец-то посадят Леху Навального.
hal9000
Это понятно...вопросов нет..но как быть с этой проклятой Пятерочкой..все время украдут у меня то 100 рублей..то писят...но я пошел другим путем..я им тоже например возьму скумбрию..и в пряники им засуну...или вафли возьму и в отдел рыбы положу..бутылку водки в яблоки засунул..как они мне так и я им..
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