Алексею Навальному избрали меру пресечения по делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального взяли подписку о невыезде. Об этом сам оппозиционер сообщил в своём твиттере 17 июля.



«Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», — написал Навальный.



Алексей Навальный получил повестку на допрос 14 июля. У дверей подъезда главу ФБК встречали сотрудники Следственного комитета.



В середине июня столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последним был опубликован ролик, касающийся голосования по поправкам к Конституции. Оппозиционный политик впоследствии разместил видеозапись у себя в соцсетях, добавив к ней комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ», считают в СК РФ.

