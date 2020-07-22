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22.07.2020 19:03
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Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Следователи СК РФ предъявили Алексею Навальному обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 июля оппозиционный политик и блогер сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня вышел из Следственного комитета уже обвиняемым. Группа из 15 следователей времени не теряла и умудрилась назначить и провести две экспертизы, несколько обысков, наработать материалов на пять томов уголовного дела и предъявить мне обвинение», — написал Навальный.

В середине прошлого месяца столичные следователи возбудили в отношении него уголовное дело о клевете, которая, по их мнению, поступила в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Навальный прокомментировал ролик телеканала RT с участием Артеменко, на котором последний высказался в поддержку поправок в Конституцию РФ. Оппозиционный политик уже побывал на допросе, после чего с него взяли подписку о невыезде.

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Комментарии (3)

Юра Алекс
Навальному-РЕСПЕКТ !!!
GOSDEP
О! Может , наконец и Лешу приземлят! Чудный день! Одни хорошие новости! Хотя ... Нет. Он же списки потенциально опасных, вечно недовольных, легко внушаемых, склонных к предательству - для страны составил. Все залогинены, задокументированы, донатиками закреплены. Лет 15-20 можно ФСБ не парится. Глянул в списочек, если там роднуля - привет карьере! Как говориться, велком на стройку, а фортовые за стойку!
И такую масштабную фигню замутить , да еще из бабки иностранные... Так... Это... Получается, что парня награждать надо?!
261254291
Совсем добивать его не станут. Такой самовлюблённый дурак в роли "главного оппозиционера" это подарок любой власти.
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