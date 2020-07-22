Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Следователи СК РФ предъявили Алексею Навальному обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 июля оппозиционный политик и блогер сообщил на своей странице в Facebook.



«Сегодня вышел из Следственного комитета уже обвиняемым. Группа из 15 следователей времени не теряла и умудрилась назначить и провести две экспертизы, несколько обысков, наработать материалов на пять томов уголовного дела и предъявить мне обвинение», — написал Навальный.



В середине прошлого месяца столичные следователи возбудили в отношении него уголовное дело о клевете, которая, по их мнению, поступила в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

