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20.07.2020 15:17
34
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«Пусть подавятся». Навальный объявил о закрытии ФБК

Основатель некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» объявил о прекращении её деятельности.

«В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», — написал 20 июля Алексей Навальный на своем сайте.

По его словам, такое решение принято после иска фирмы «Московский школьник», которая поставляет еду в школы и детские сады столицы. Навальный связывает компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал оппозиционера, юриста Любовь Соболь и сам фонд выплатить «Московскому школьнику» почти 88 миллионов рублей по иску комбината питания. Навальный назвал сумму «немыслимой».

Говоря о своих планах, Навальный пообещал перейти на другое юридическое лицо. «Пусть подавятся юрлицом ФБК», — заявил оппозиционер, добавив, что самая большая ценность — это его сторонники.

Напомним, что в октябре 2018 года фонд включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось.

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Комментарии (34)

Капитан Очевидность2
"Навальный объявил о закрытии ФБК".
Эээ, алё, что значит закрываем? А про виллы с майбахами чинуш наших мы где будем читать тогда? Ну не из деклараций же их, ведь.
prosto262130721
Ну, фонд Навальный, может, и прикроет.
А сумму, которую суд постановил выплатить его лично, он выплачивать собирается или "простит"?

"Взыскать с Навального Алексея Анатольевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Московский школьник» (ОГРН: 1027739882466, ИНН 7713213445 ) убытки в размере 29 201 487 (двадцать девять миллионов двести одна тысяча четыреста восемьдесят семь) руб. 00 коп., а также 18 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.
Мужской Взгляд
В оппозиции не должно быть людей, проплаченных Западом.
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