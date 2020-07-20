«Пусть подавятся». Навальный объявил о закрытии ФБК

Основатель некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» объявил о прекращении её деятельности.



«В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», — написал 20 июля Алексей Навальный на своем сайте.

По его словам, такое решение принято после иска фирмы «Московский школьник», которая поставляет еду в школы и детские сады столицы. Навальный связывает компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал оппозиционера, юриста Любовь Соболь и сам фонд выплатить «Московскому школьнику» почти 88 миллионов рублей по иску комбината питания. Навальный назвал сумму «немыслимой».