СМИ: Самолет для перевозки Навального в другую клинику готов, но документы пока не выдают
В «Альянсе врачей» сообщили о готовности самолета для транспортировки Алексея Навального в другую клинику, однако в омской больнице не дают необходимые документы.
«Самолет уже готов, но его [Алексея Навального] не отпускают. И у нас уже есть предложения из Германии и других стран, готовых принять Алексея и обследовать, обеспечить ему лечение. Есть договоренность у Анастасии [Васильевой, главы «Альянса врачей«] с конкретной клиникой», — цитирует 20 августа заявление Ирины Кваско МБХ Медиа.
По ее словам, у соратников оппозиционера не получается получить документы для перевозки. Так, директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал в Twitter, что «в больнице отказывают в транспортировке Алексея». Он отметил, что позиция омских врачей в том, что состояние Навального «нетранспортабельное».
Лечащий врач политика Анастасия Васильева официально попросила отправить его для лечения в Европу. Ее так и не пустили в палату к политику, однако увидеть Алексея удалось его супруге Юлии. Ранее жену Навального Юлию также не пускали к мужу.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому.