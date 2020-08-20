СМИ: Самолет для перевозки Навального в другую клинику готов, но документы пока не выдают

В «Альянсе врачей» сообщили о готовности самолета для транспортировки Алексея Навального в другую клинику, однако в омской больнице не дают необходимые документы.



«Самолет уже готов, но его [Алексея Навального] не отпускают. И у нас уже есть предложения из Германии и других стран, готовых принять Алексея и обследовать, обеспечить ему лечение. Есть договоренность у Анастасии [Васильевой, главы «Альянса врачей«] с конкретной клиникой», — цитирует 20 августа заявление Ирины Кваско МБХ Медиа.

По ее словам, у соратников оппозиционера не получается получить документы для перевозки. Так, директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал в Twitter, что «в больнице отказывают в транспортировке Алексея». Он отметил, что позиция омских врачей в том, что состояние Навального «нетранспортабельное».