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20.08.2020 17:17
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СМИ: Самолет для перевозки Навального в другую клинику готов, но документы пока не выдают

В «Альянсе врачей» сообщили о готовности самолета для транспортировки Алексея Навального в другую клинику, однако в омской больнице не дают необходимые документы.

«Самолет уже готов, но его [Алексея Навального] не отпускают. И у нас уже есть предложения из Германии и других стран, готовых принять Алексея и обследовать, обеспечить ему лечение. Есть договоренность у Анастасии [Васильевой, главы «Альянса врачей«] с конкретной клиникой», — цитирует 20 августа заявление Ирины Кваско МБХ Медиа.

По ее словам, у соратников оппозиционера не получается получить документы для перевозки. Так, директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал в Twitter, что «в больнице отказывают в транспортировке Алексея». Он отметил, что позиция омских врачей в том, что состояние Навального «нетранспортабельное».

Лечащий врач политика Анастасия Васильева официально попросила отправить его для лечения в Европу. Ее так и не пустили в палату к политику, однако увидеть Алексея удалось его супруге Юлии. Ранее жену Навального Юлию также не пускали к мужу.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

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Комментарии (9)

260675881
Наконец-то хорошая новость - протестующие арестовали президента и премьера.
Плохая новость - это в Мали.
Olen
Похоже кто-то решил слить Лёшу и готов неплохо заплатить чтобы он не вышел из комы.
А так как добровольно он вряд ли бы отказался от своей прибыльной кормушки, решили всё сделать в старых добрых британских традициях :)
Только если будете его как Литвиненко брить перед смертью, не забудьте волосы на груди тоже сбрить.
prosto_5e4ce2877d5fb
В Мюнхен отправят, наверное. В госпиталь, где Лужкова ... того ...
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