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20.08.2020 15:05
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Жену Навального к нему не пустили. Оппозиционер находится в естественной коме

Супруга Навального Юлия приехала в омскую больницу, где с предполагаемым отправлением лежит ее муж. Увидеть Алексея без разрешения она не может.

«Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». <...> Говорят, что паспорт Юли — недостаточное основание для посещения. Из него «без свидетельства о браке не следует, что она жена», — сообщила 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем twitter.

По ее словам, Юлию Навальную не пускают и к главному врачу больницы, так как у того проходит совещание.

Вместе с Навальной в Омск приехали и директор ликвидируемого ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.

Региональный Минздрав уточнил, что политик сейчас находится «в состоянии естественной комы». Искусственная вентиляция легких продолжается.

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Комментарии (3)

Swift ..................
.... так искуственная или естественная и что пил в аэропорту, чай или энергетик ?))) .... показания меняются как пейзажи за окнами вагона ...
Алекс99
Моего дядю в аналогичной ситуации тоже не пустили к его жене в реанимацию. Здесь, в петербургской больнице. И их детей не пустили. Просто сказали, что не положено. Хотя она ни разу не политик, и он — тоже.
local_5e4d8cf621bfb
Совещаются с силовиками,как довести до летального исхода,но чтобы выглядело правдоподобно?
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