Жену Навального к нему не пустили. Оппозиционер находится в естественной коме
Супруга Навального Юлия приехала в омскую больницу, где с предполагаемым отправлением лежит ее муж. Увидеть Алексея без разрешения она не может.
В Омск прибыли Юлия Навальная и Иван Жданов. Они уже в БСМП pic.twitter.com/3LJwPVOLG0— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 20, 2020
«Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». <...> Говорят, что паспорт Юли — недостаточное основание для посещения. Из него «без свидетельства о браке не следует, что она жена», — сообщила 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем twitter.
Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
По ее словам, Юлию Навальную не пускают и к главному врачу больницы, так как у того проходит совещание.
Вместе с Навальной в Омск приехали и директор ликвидируемого ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.
Региональный Минздрав уточнил, что политик сейчас находится «в состоянии естественной комы». Искусственная вентиляция легких продолжается.