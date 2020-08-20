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20.08.2020 16:21
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Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Врач-офтальмолог и лидер профсоюза «Альянс врачей» отреагировала на предложение Кремля в содействии по переводу Алексея Навального на лечение за границу.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала 20 августа Анастасия Васильева в twitter, прикрепив к посту новость об обещанной помощи от пресс-секретаря президента.

По ее словам, в данный момент она не может получить выписки или эпикризы в омской больнице, где оппозиционер находится после предполагаемого отравления.

Васильева сегодня вылетела в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ликвидируемого ФБК Иваном Ждановым. К Алексею Навальному их так и не пустили.

Ранее другой лечащий врач оппозиционера призвал отправить его в Европу, так как «возможности западных клиник могут быть выше».

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (12)

Pilat
А, так все это было нужно Лехе, чтобы смыться за границу и встретится со своими кураторами?
Не стандартно.
sgi
На словах то они все горазды.
Diplot
Мочить в сортирах. Напомните автора высказывания ?
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