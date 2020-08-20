Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Врач-офтальмолог и лидер профсоюза «Альянс врачей» отреагировала на предложение Кремля в содействии по переводу Алексея Навального на лечение за границу.



«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала 20 августа Анастасия Васильева в twitter, прикрепив к посту новость об обещанной помощи от пресс-секретаря президента.



По ее словам, в данный момент она не может получить выписки или эпикризы в омской больнице, где оппозиционер находится после предполагаемого отравления.

