Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу
Врач-офтальмолог и лидер профсоюза «Альянс врачей» отреагировала на предложение Кремля в содействии по переводу Алексея Навального на лечение за границу.
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала 20 августа Анастасия Васильева в twitter, прикрепив к посту новость об обещанной помощи от пресс-секретаря президента.
По ее словам, в данный момент она не может получить выписки или эпикризы в омской больнице, где оппозиционер находится после предполагаемого отравления.
Васильева сегодня вылетела в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ликвидируемого ФБК Иваном Ждановым. К Алексею Навальному их так и не пустили.
Ранее другой лечащий врач оппозиционера призвал отправить его в Европу, так как «возможности западных клиник могут быть выше».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.