Навального могут отправить на лечение в Европу. Полиция хочет досмотреть его багаж

Алексея Навального, который находится в омской больнице после предполагаемого отравления, могут отправить на лечение в Европу. Об этом заявил его врач, наблюдающий политика с 2013 года. «Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — рассказал 20 августа в комментарии «Медузе» терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин. Он также отметил, что важно, чтобы омские медики отдали пациента. «Токсикология— очень специфическая сфера, и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», — считает врач.

Он предположил, что московские врачи могли бы помочь Навальному, но «возможности западных клиник могут быть выше». Представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова заявила изданию «Подъём», что состояние политика оценивается как стабильно тяжёлое, его лечение находится под контролем минздрава Омской области и Минздрава РФ. Транспортировать Навального в Москву пока не планируется: необходимости в этом нет. «Он находится у нас. Вопрос транспортировки пока не рассматривается. При необходимости врачи могут обратиться к специалистам федерального центра, но пока такой необходимости нет, — сказала Шакирова. — К его лечению привлечены различного профиля специалисты, потому что надо исключить все возможные варианты, которые могли привести его к такому состоянию. Он сейчас без сознания». По словам Ашихмина, у политика не было никаких заболеваний, которые могли бы вызвать проблемы со здоровьем. При этом он не стал утверждать, что Навального отравили. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш придерживается версии отравления. Представитель политика опровергла, что накануне он мог употреблять алкоголь и таблетки, что могло спровоцировать отравление. Она также сообщила в Twitter, что «полиция требует досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж».