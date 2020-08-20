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20.08.2020 14:51
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«Желаем скорейшего выздоровления». В Кремле следят за состоянием Навального и готовы отпустить его на лечение за границу

Пресс-секретарь президента России подтвердил осведомленность Кремля о ситуации с Алексеем Навальным, который сейчас находится в омской больнице после предполагаемого отравления.

«СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо», — цитирует 20 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости. Песков рассказал, что лечением политика занимаются лучшие врачи, которые находятся на связи с коллегами из Москвы.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что расследование начнется, если подтвердится версия отравления. Он подчеркнул, что власти готовы «оперативно рассмотреть» вопрос отправки политика на лечение в Европу, как того просил его лечащий врач.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — резюмировал Песков.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его поместили в искусственную кому. Пресс-секретарь Навального сообщила, что основная версия — токсическое отравление.

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Комментарии (8)

baddancer
Миллион, Миллион, Миллион
Хомяков
Отправля... Отправля.. Отправляют донат
И летит, и летит, и летит самолёт
И Навальный с омаром вкушает салат
Edros_Razvorov
Опг озерные возьмет расследование данного казуса под личный контроль.
Swift ..................
Песков рассказал, что лечением политика ?))) занимаются лучшие врачи, которые находятся на связи с коллегами из Москвы.
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