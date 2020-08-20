«Желаем скорейшего выздоровления». В Кремле следят за состоянием Навального и готовы отпустить его на лечение за границу

Пресс-секретарь президента России подтвердил осведомленность Кремля о ситуации с Алексеем Навальным, который сейчас находится в омской больнице после предполагаемого отравления.



«СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо», — цитирует 20 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости. Песков рассказал, что лечением политика занимаются лучшие врачи, которые находятся на связи с коллегами из Москвы.