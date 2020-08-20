«Врачи занимаются спасением его жизни». В омской больнице рассказали подробности о состоянии Навального
Заместитель главврача омской больницы, где находится Алексей Навальным, снова выступил с обращением по поводу состояния оппозиционера.
«Продолжается активное лечение. <...> Врачи занимаются сейчас спасением его жизни», — рассказал 20 августа Анатолий Калиниченко на пресс-конференции.
По его словам, у оппозиционера «исключены повреждения травматического характера». При этом он не назвал причину плохого состояния политика, добавив, что было сделано «несколько десятков исследований». Калиниченко также отказался комментировать, каким веществом мог быть отравлен Навальный.
Он заверил, что состояние пациента находится на контроле местного и федерального минздравов.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Тwitter отметила, что до сих пор не знает диагноза своего начальника. «Состояние Алексея пока без изменений. В сознание не приходил, диагноз не сообщают», — написала Ярмыш.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его поместили в искусственную кому. Пресс-секретарь Навального сообщила, что основная версия — токсическое отравление.