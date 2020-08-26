Министр обороны Германии уверена, что Навального отравили

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила уверенность в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс».



По информации агентства, о состоянии госпитализированного в немецкую клинику Charite оппозиционного политика министр рассказала на встрече со своим эстонским коллегой Юри Луйком. Основываясь на оценке врачей, она «полностью уверена, что Навального отравили».

«Сейчас (врачи) пытаются установить, с каким ядом имеют дело. <...> В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его (отравление) сопровождать», — сказала Крамп-Карренбауэр.