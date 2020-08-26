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26.08.2020 18:28
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Министр обороны Германии уверена, что Навального отравили

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила уверенность в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, о состоянии госпитализированного в немецкую клинику Charite оппозиционного политика министр рассказала на встрече со своим эстонским коллегой Юри Луйком. Основываясь на оценке врачей, она «полностью уверена, что Навального отравили».

«Сейчас (врачи) пытаются установить, с каким ядом имеют дело. <...> В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его (отравление) сопровождать», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Луйк, в свою очередь, заявил, что «это очередной грустный пример презрительного отношения России к человеческой жизни и демократическим свободам».

Встреча министров обороны Европейского союза прошла в Берлине в обычном формате впервые после начала пандемии коронавируса.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву, пришлось сделать экстренную остановку в омском аэропорту. Оттуда оппозиционного политика доставили в местную больницу, где долгое время не могли подготовить результаты анализов и предоставить документы для транспортировки в заграничное медучреждение.

Сейчас Навальный находится в клинике Charite в Германии. Врачи выявили у него интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». Версия с отравлением, о которой заговорили ещё в день госпитализации, вызывает споры как у российских, так и немецких врачей. В Кремле призвали выяснить, что произошло с Навальным.

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Комментарии (4)

Ilya9
Ломают голову какой бы яд подогнать чтобы выглядело правдоподобно))
А у "министра" этого просто ПМС хайли лайкли))
Pilat
От же дрянь....
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