Министр обороны Германии уверена, что Навального отравили

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила уверенность в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, о состоянии госпитализированного в немецкую клинику Charite оппозиционного политика министр рассказала на встрече со своим эстонским коллегой Юри Луйком. Основываясь на оценке врачей, она «полностью уверена, что Навального отравили».
«Сейчас (врачи) пытаются установить, с каким ядом имеют дело. <...> В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его (отравление) сопровождать», — сказала Крамп-Карренбауэр.
Луйк, в свою очередь, заявил, что «это очередной грустный пример презрительного отношения России к человеческой жизни и демократическим свободам».
Встреча министров обороны Европейского союза прошла в Берлине в обычном формате впервые после начала пандемии коронавируса.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву, пришлось сделать экстренную остановку в омском аэропорту. Оттуда оппозиционного политика доставили в местную больницу, где долгое время не могли подготовить результаты анализов и предоставить документы для транспортировки в заграничное медучреждение.
Сейчас Навальный находится в клинике Charite в Германии. Врачи выявили у него интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». Версия с отравлением, о которой заговорили ещё в день госпитализации, вызывает споры как у российских, так и немецких врачей. В Кремле призвали выяснить, что произошло с Навальным.