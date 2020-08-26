В Кремле призвали выяснить, что произошло с Навальным

Пресс-секретарь российского президента выступил против «ярлыков» в ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента», — цитирует 26 августа Дмитрия Пескова ТАСС.

При этом он призвал не «приклеивать ярлыки» и избегать «поспешных формулировок».

Песков также не видит причин для ухудшения отношений России и стран Запада из-за произошедшего с Навальным.