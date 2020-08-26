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26.08.2020 13:15
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В Кремле призвали выяснить, что произошло с Навальным

Пресс-секретарь российского президента выступил против «ярлыков» в ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента», — цитирует 26 августа Дмитрия Пескова ТАСС.

При этом он призвал не «приклеивать ярлыки» и избегать «поспешных формулировок».

Песков также не видит причин для ухудшения отношений России и стран Запада из-за произошедшего с Навальным.

Накануне немецкая клиника Charite объявила, что у политика наблюдается интоксикация веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который был готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик нетранспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (4)

Yelda
Чекисты, круглосуточно следящие за Навальным, в очередной раз не смогли спасти оппозиционера от "провокации". Позор ФСБ.
260638651
Интересно, жена Навального сама-то осознаёт, что его собственные соратники получили больше всего выгоды от произошедшего?
HomerMP
В Кремле засиделись.
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