Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска

nnav 21 Авг 2020 в 10:05 21 Авг 2020 в 10:05

Навального по-человечески жаль, никому не пожелаешь отравления. Если действительно отравили, то скорее всего, свои, если бы его хотели убрать власти, то сделали бы это более элегантно и без шумихи. Без всяких «светящихся в темноте» веществ и прочей красоты. Да и сделали бы это давно, так как расследует и щиплет их он уже ни один год. Скорее свои, те , кто выше, используют таких идейных, а потом финальный аккорд. Уж очень удобный момент на фоне Белоруссии. Властям сейчас такая жертва ох уж как не нужна!