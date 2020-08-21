Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска
Самолёт, вылетевший из Германии для транспортировки политика Алексея Навального в берлинскую клинику Charite, приземлился в аэропорту Омска 21 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Частный борт Bombardier Challenger 604, отправленный фондом Cinema for Peace Foundation, совершил посадку в 12:09 (09:09 мск).
Врачи больницы, куда госпитализировали Навального, по итогам консилиума отказали в его транспортировке в Германию. Главврач медучреждения Александр Мураховский заявил, что рассматривается пять рабочих диагнозов, ни один из которых пока назвать нельзя. По его словам, для нужных анализов необходимо еще два дня.
Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Юлия Навальная рассказали, что стали свидетелями разговора сотрудника транспортной полиции с врачами. По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал: «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты». На вопрос, что это за вещество, полицейский якобы ответил, что это «тайна следствия».
Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ.