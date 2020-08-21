Главврач Омской больницы, где находится Навальный, заявил, что пациент нетранспортабелен
Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального, который со вчерашнего дня находится в больнице Омска без сознания, сообщили, что главврач стационара отказал родственникам в перевозке пациента на лечение за границей. Об этом Кира Ярмыш написала в twitter 21 августа.
По её словам, врачи признали Навального нетранспортабельным. Его состояние, по их словам, нестабильное. А решения родственников для его перевозки недостаточно.
В пресс-службе Минздрава Омской области «Фонтанке» сообщили, что в больнице сейчас проходит консилиум с участием прилетевших из Москвы специалистов. Состояние пациента пока не изменилось, он находится на ИВЛ.
При этом, как пишут немецкие СМИ, ночью в Омск вылетел самолёт, который готов доставить основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) на лечение в Берлин.
Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Результатов его анализов до сих пор нет.
Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США и Европе. Акции в поддержку оппозиционного политика прошли накануне в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.