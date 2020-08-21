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21.08.2020 08:14
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Главврач Омской больницы, где находится Навальный, заявил, что пациент нетранспортабелен

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального, который со вчерашнего дня находится в больнице Омска без сознания, сообщили, что главврач стационара отказал родственникам в перевозке пациента на лечение за границей. Об этом Кира Ярмыш написала в twitter 21 августа.

По её словам, врачи признали Навального нетранспортабельным. Его состояние, по их словам, нестабильное. А решения родственников для его перевозки недостаточно.

В пресс-службе Минздрава Омской области «Фонтанке» сообщили, что в больнице сейчас проходит консилиум с участием прилетевших из Москвы специалистов. Состояние пациента пока не изменилось, он находится на ИВЛ.

При этом, как пишут немецкие СМИ, ночью в Омск вылетел самолёт, который готов доставить основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) на лечение в Берлин.

Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Результатов его анализов до сих пор нет.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США и Европе. Акции в поддержку оппозиционного политика прошли накануне в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.

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Комментарии (21)

@Татьяна @
Господи,да какой этот Навальный смелый человек,не смешите мои тапочки,обычный проплаченый крикун,надо поднапомнить о подзабытом персонаже вот и устроили шоу,прям вот так он мешает правительству,вот прям национальный лидер,думаю там все гораздо банальнее
Cashmare
ну наверно не "главврач сказал", а "главврачу сказали так сказать", дяденьки в штатском, которых там сейчас наверно по сто организмов на квадратный метр
udgen-y
Либерасты уже начали подавать документы на санкционирование протестных митингов в связи со смертью Навального? А то народ волнуется надо взять выходные дни на работе.
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