Главврач Омской больницы, где находится Навальный, заявил, что пациент нетранспортабелен

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального, который со вчерашнего дня находится в больнице Омска без сознания, сообщили, что главврач стационара отказал родственникам в перевозке пациента на лечение за границей. Об этом Кира Ярмыш написала в twitter 21 августа.



По её словам, врачи признали Навального нетранспортабельным. Его состояние, по их словам, нестабильное. А решения родственников для его перевозки недостаточно.



В пресс-службе Минздрава Омской области «Фонтанке» сообщили, что в больнице сейчас проходит консилиум с участием прилетевших из Москвы специалистов. Состояние пациента пока не изменилось, он находится на ИВЛ.

