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21.08.2020 07:30
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За Навальным вылетел самолёт из Германии, чтобы доставить его в клинику Charite

Самолёт, который доставит основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального из Омска на лечение в Берлин, уже вылетел из Германии в ночь на 21 августа. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, основателя организации Cinema for Peace Foundation.

«Самолет уже в воздухе, у нас есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. По данным издания, если все пойдет по плану, то уже к полудню по Москве Навального можно было бы транспортировать в берлинскую клинику Charite.

В организации Cinema for Peace Foundation заявили, что самолет отправили по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева в комментарии «Медузе» рассказала, что пока неясно разрешат ли врачи транспортировку политика. Накануне медики полагали, что перевозить находящегося в коме Навального может быть небезопасно. Васильева рассказала, что в Омск летит брат оппозиционера — Олег. Команда Навального будет требовать у руководства больницы дать разрешение на транспортировку в Германию.

Омский минздрав заявлял, что решение о транспортировке будет принимать консилиум.

Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Результатов его анализов до сих пор нет.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США и Европе. Акции в поддержку оппозиционного политика этим вечером проходят в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.

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Комментарии (3)

wagna
Леша, держись!
Brit
Ольгинские мурзилки интересовались за чей счёт будут транспортировать Навального на лечение в Европу.
Теперь можно дать ответ: за счёт немецкого налогоплательщика.

А за счёт русских в Европу возят только корги Шувалова.
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