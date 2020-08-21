За Навальным вылетел самолёт из Германии, чтобы доставить его в клинику Charite

Самолёт, который доставит основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального из Омска на лечение в Берлин, уже вылетел из Германии в ночь на 21 августа. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, основателя организации Cinema for Peace Foundation.



«Самолет уже в воздухе, у нас есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. По данным издания, если все пойдет по плану, то уже к полудню по Москве Навального можно было бы транспортировать в берлинскую клинику Charite.

