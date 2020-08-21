За Навальным вылетел самолёт из Германии, чтобы доставить его в клинику Charite
Самолёт, который доставит основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального из Омска на лечение в Берлин, уже вылетел из Германии в ночь на 21 августа. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, основателя организации Cinema for Peace Foundation.
«Самолет уже в воздухе, у нас есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. По данным издания, если все пойдет по плану, то уже к полудню по Москве Навального можно было бы транспортировать в берлинскую клинику Charite.
В организации Cinema for Peace Foundation заявили, что самолет отправили по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова.
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева в комментарии «Медузе» рассказала, что пока неясно разрешат ли врачи транспортировку политика. Накануне медики полагали, что перевозить находящегося в коме Навального может быть небезопасно. Васильева рассказала, что в Омск летит брат оппозиционера — Олег. Команда Навального будет требовать у руководства больницы дать разрешение на транспортировку в Германию.
Омский минздрав заявлял, что решение о транспортировке будет принимать консилиум.
Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Результатов его анализов до сих пор нет.
Ситуацию прокомментировали в Кремле, на неё также обратили внимание в США и Европе. Акции в поддержку оппозиционного политика этим вечером проходят в нескольких городах России, в том числе — Петербурге.