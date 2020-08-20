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20.08.2020 20:40
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«Яд с сахаром или без?» Участники акции в поддержку Навального пикетируют со стаканчиками

В Петербурге у Гостиного двора 20 августа участники акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) пикетируют с помощью одноразовых стаканчиков, на которых пишут лозунги.

Как передает корреспондент "Фонтанки", петербуржцы на акции раздают одноразовые стаканы. На них маркером пишут слова, выражающие отношение к ситуации с Навальным, который находится в коме с подозрением на отравление.

"Яд с сахаром или нет?", "Безопасно ли в России пить чай? #2020", "Кто отравил Навального?", вопрошают надписи с емкостей.

Акция стартовала в 19.00. На месте, по подсчетам корреспондента, находятся более ста человек. Горожане выходят в одиночные пикеты. На месте также четыре полицейских минивэна.

Правоохранители просят предъявить документы, но даже отказ одного из участников акции не повлек задержания.

Пришедшие к Гостиному двору горожане уверены, что политика отравили.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Утром во время рейса Томск - Москва Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика доставили в реанимацию. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляци легких. Точный диагноз пока не поставлен.

Сторонники Навального уверены, что политика отравили, врачи заявляют, что это только одна из версий. В себя основатель ФБК не пришел. В Омск прилетели его супруга Юлия, юрист ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева. Жену политика долгое время не пускали к нему, как сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, врачи сочли недостаточным доказательством родства паспорт без свидетельства о браке. СМИ сообщали, что самолет для транспортировки политика в зарубежную клинику готов но медики считают перевозку нежелательной.

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Комментарии (3)

baddancer
Царь был настолько суров, что на потеху боярам раз в год, в августе, он травил придворного шута...
Владислав Терехин
Примитивно костт.
Vurgagain
Продажные дебилы
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