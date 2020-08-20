В Петербурге у Гостиного двора 20 августа участники акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) пикетируют с помощью одноразовых стаканчиков, на которых пишут лозунги.



Как передает корреспондент "Фонтанки", петербуржцы на акции раздают одноразовые стаканы. На них маркером пишут слова, выражающие отношение к ситуации с Навальным, который находится в коме с подозрением на отравление.

"Яд с сахаром или нет?", "Безопасно ли в России пить чай? #2020", "Кто отравил Навального?", вопрошают надписи с емкостей.