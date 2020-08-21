«Нашли вещество. Оно смертельно опасно». Директор ФБК заявил, что полиция знает, чем могли отравить Навального

Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Алексея Навального рассказали о разговоре между сотрудниками транспортной полиции и врачами омской больницы, свидетелями которого они стали утром 21 августа.

По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты».



Когда Жданов с Юлией навальной спросили, что за вещество, им сказали, что это «тайна следствия».

