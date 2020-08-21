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21.08.2020 08:52
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«Нашли вещество. Оно смертельно опасно». Директор ФБК заявил, что полиция знает, чем могли отравить Навального

Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Алексея Навального рассказали о разговоре между сотрудниками транспортной полиции и врачами омской больницы, свидетелями которого они стали утром 21 августа.

По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты».

Когда Жданов с Юлией навальной спросили, что за вещество, им сказали, что это «тайна следствия».

«Врачи не реагируют на сообщение», - заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Причину его состояния врачи до сих пор не выяснили: врачи говорят о пяти возможных диагнозах. Из Германии для транспортировки Навального в берлинскую больницу вылетел самолет. Однако врачи утром 21 августа заявили, что пациент нестабилен и нетранспортабелен.

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Комментарии (36)

kassir3667
вещество наверное новичек сибирячок..
yar_5e4cc335310b6
На Фонтанку похоже пригожинских упырей завезли.
pum//ka
Полицейский, опасные вещества. .. Бред. Врачи в больнице живы еще? У жены Навального с веществами похоже знакомство плотное, да и у Леши тоже... Вопрос только какие он вещества в себе намешал.
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