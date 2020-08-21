«Нашли вещество. Оно смертельно опасно». Директор ФБК заявил, что полиция знает, чем могли отравить Навального
Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Алексея Навального рассказали о разговоре между сотрудниками транспортной полиции и врачами омской больницы, свидетелями которого они стали утром 21 августа.
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты».
Когда Жданов с Юлией навальной спросили, что за вещество, им сказали, что это «тайна следствия».
«Врачи не реагируют на сообщение», - заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Причину его состояния врачи до сих пор не выяснили: врачи говорят о пяти возможных диагнозах. Из Германии для транспортировки Навального в берлинскую больницу вылетел самолет. Однако врачи утром 21 августа заявили, что пациент нестабилен и нетранспортабелен.