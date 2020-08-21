Врачи рассматривают пять диагнозов по состоянию Навального. Окончательный поставят через два дня

Пять рабочих диагнозов рассматривается в связи с состоянием политика Алексея Навального, который находится без сознания и на аппарате ИВЛ в омской больнице. Об этом 21 августа заявил главврач медучреждения Александр Мураховский и добавил, что называть их пока нельзя.

По словам главврача, для окончательной постановки диагноза оппозиционеру потребуется еще около двух суток, поскольку врачи продолжают делать анализы. Он добавил, что транспортировать Навального в Германию, которая выслала спецборт, врачи не могут позволить даже под ответственность родственников, пишет «МБХ Медиа».

