Врачи рассматривают пять диагнозов по состоянию Навального. Окончательный поставят через два дня
Пять рабочих диагнозов рассматривается в связи с состоянием политика Алексея Навального, который находится без сознания и на аппарате ИВЛ в омской больнице. Об этом 21 августа заявил главврач медучреждения Александр Мураховский и добавил, что называть их пока нельзя.
По словам главврача, для окончательной постановки диагноза оппозиционеру потребуется еще около двух суток, поскольку врачи продолжают делать анализы. Он добавил, что транспортировать Навального в Германию, которая выслала спецборт, врачи не могут позволить даже под ответственность родственников, пишет «МБХ Медиа».
Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Юлия Навальная ранее рассказали, что стали свидетелями разговора между сотрудниками транспортной полиции и врачами омской больницы. По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал: «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты». На вопрос, что это за вещество, полицейский якобы ответил, что это «тайна следствия».
Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Причину его состояния врачи до сих пор не выяснили: врачи говорят о пяти возможных диагнозах. Из Германии для транспортировки Навального в берлинскую больницу вылетел самолет. Однако врачи утром 21 августа заявили, что пациент нестабилен и нетранспортабелен.