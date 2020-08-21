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21.08.2020 09:14
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Врачи рассматривают пять диагнозов по состоянию Навального. Окончательный поставят через два дня

Пять рабочих диагнозов рассматривается в связи с состоянием политика Алексея Навального, который находится без сознания и на аппарате ИВЛ в омской больнице. Об этом 21 августа заявил главврач медучреждения Александр Мураховский и добавил, что называть их пока нельзя.

По словам главврача, для окончательной постановки диагноза оппозиционеру потребуется еще около двух суток, поскольку врачи продолжают делать анализы. Он добавил, что транспортировать Навального в Германию, которая выслала спецборт, врачи не могут позволить даже под ответственность родственников, пишет «МБХ Медиа».

Директор ФБК (признан иностранным агентом в России) Иван Жданов и супруга оппозиционного политика Юлия Навальная ранее рассказали, что стали свидетелями разговора между сотрудниками транспортной полиции и врачами омской больницы. По словам Жданова, полицейский что-то показал на телефоне врачам, после чего сказал: «Вот это вещество нашли. Оно смертельно опасно, в том числе и тем, кто находится рядом с Алексеем. Им нужно носить костюмы защиты». На вопрос, что это за вещество, полицейский якобы ответил, что это «тайна следствия».

Летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился основатель Фонда борьбы с коррупцией, утром 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление. Он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Причину его состояния врачи до сих пор не выяснили: врачи говорят о пяти возможных диагнозах. Из Германии для транспортировки Навального в берлинскую больницу вылетел самолет. Однако врачи утром 21 августа заявили, что пациент нестабилен и нетранспортабелен.

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Комментарии (6)

Drak_vr
Видимо чай с кем-то неудачно выпил.
dragvs
Если бы это был Путин, тоже бы диагноз три дня ставили?
ProstoZloy
"транспортировать Навального в Германию, которая выслала спецборт, врачи не могут позволить даже под ответственность родственников,"
Оно и понятно - в Германии могут и вЫходить. Не для того весь сыр-бор затевался.
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