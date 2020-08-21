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21.08.2020 16:27
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Навального не выпустят в немецкую клинику «до стабилизации состояния»

Врачи в омской больнице, где находится Алексей Навальный, не дали добро на его транспортировку. Немецкие медики, которые приехали осмотреть оппозиционера, якобы не стали возражать.

«Пациент останется в БСМП-1 до стойкой стабилизации его состояния. <....> Наши немецкие коллеги <....> нам не возразили», — заявил 21 августа журналистам главный врач больницы Александр Мураховский.

По его словам, сегодня прошел консилиум с участием прибывших из Германии медиков. Главврач повторил https://www.fontanka.ru/2020/08/21/69434260/, что в крови оппозиционера не обнаружено отравляющих веществ.

Он заверил, что в больнице проводится «весь комплекс мероприятий».

При этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш настаивает, что немецкие специалисты считают Навального «транспортабельным». «Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», - написала она в twitter.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине. Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального теперь считается нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (12)

hal9000
Пусть пригласят украинских медиков..!
Sibirski Valenok
Да понятно, что это очередной заказ от Вечного, после: Листьева, Политковской, Литвиненко, Старовойтовой, Лебедя, Рохлина, Немцова.
eaglex
Да кому он сдался. Только шумиху поднимать...
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