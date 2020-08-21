Навального не выпустят в немецкую клинику «до стабилизации состояния»

Врачи в омской больнице, где находится Алексей Навальный, не дали добро на его транспортировку. Немецкие медики, которые приехали осмотреть оппозиционера, якобы не стали возражать.



«Пациент останется в БСМП-1 до стойкой стабилизации его состояния. <....> Наши немецкие коллеги <....> нам не возразили», — заявил 21 августа журналистам главный врач больницы Александр Мураховский.



По его словам, сегодня прошел консилиум с участием прибывших из Германии медиков. Главврач повторил https://www.fontanka.ru/2020/08/21/69434260/, что в крови оппозиционера не обнаружено отравляющих веществ.

