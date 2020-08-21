Обращение супруги оппозиционного политика появилось в микроблоге в Тwitter Навального 21 августа. В нем она потребовала от главы государства выпустить мужа на лечение в Германию.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12.00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня», — говорится в обращении.



Супруга политика пишет, что сейчас состояние Навального, который продолжает находиться в больнице Омска, остается тяжелым.

