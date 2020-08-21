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21.08.2020 14:38
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Юлия Навальная потребовала от Владимира Путина разрешить вывезти мужа на лечение за границу

Обращение супруги оппозиционного политика появилось в микроблоге в Тwitter Навального 21 августа. В нем она потребовала от главы государства выпустить мужа на лечение в Германию.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12.00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня», — говорится в обращении.

Супруга политика пишет, что сейчас состояние Навального, который продолжает находиться в больнице Омска, остается тяжелым.

«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федералтивную Республику Германия», — пишет Юлия Навальная.

Говоря о возможностях транспортировки, супруга оппозиционера имеет в виду самолет, который днем в пятницу приземлился в Омске и готов увезти политика в клинику в Берлине.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По заключению врачей, основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является является является нарушение обмена веществ.
В конце июля оппозиционеру предъявлено обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Навальный уже побывал на допросе, с него взяли подписку о невыезде.

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Комментарии (13)

Mafioza
А самой трудно подписать соответствующие бумаги,снимающие всю дальнейшую ответственность с врачей?это за жену должен сделать президент?..театральщина продолжается.
260602101
Все крепостные крестьяне Медведева, Усманова, Золотова и прочих отметились на форуме! Хозяева обещали небось выставить ведро боярышника за хороший комментарий
pregatus
Ух ты, сколько пригожинских-то расквакалось
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