Юлия Навальная потребовала от Владимира Путина разрешить вывезти мужа на лечение за границу
Обращение супруги оппозиционного политика появилось в микроблоге в Тwitter Навального 21 августа. В нем она потребовала от главы государства выпустить мужа на лечение в Германию.
August 21, 2020
«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12.00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня», — говорится в обращении.
Супруга политика пишет, что сейчас состояние Навального, который продолжает находиться в больнице Омска, остается тяжелым.
«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федералтивную Республику Германия», — пишет Юлия Навальная.
Говоря о возможностях транспортировки, супруга оппозиционера имеет в виду самолет, который днем в пятницу приземлился в Омске и готов увезти политика в клинику в Берлине.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По заключению врачей, основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является является является нарушение обмена веществ.
В конце июля оппозиционеру предъявлено обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Навальный уже побывал на допросе, с него взяли подписку о невыезде.