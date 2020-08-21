Врачи объявили основной «рабочий диагноз» Навального

Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом 21 августа заявил главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.



«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», — цитирует его NGS55.



По словам Мураховского, состояние оппозиционера остается «стабильно тяжелым». Главный врач уверен, что транспортировать Навального сейчас нельзя. «Его состояние может измениться как при взлете, так и при посадке самолета», — считает врач, хотя соратники политика настаивают на необходимости транспортировки в Европу. Он также прокомментировал появившуюся ранее информацию о найденном «смертельно опасном веществе». По его словам, речь идет о «промышленной химии». «Вещество, о котором говорят в СМИ, это промышленная химия, которая используется в том числе и в пластиковых стаканчиках, которые все трогают», — заявил Мураховский.

