Врачи объявили основной «рабочий диагноз» Навального
Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом 21 августа заявил главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.
«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», — цитирует его NGS55.
По словам Мураховского, состояние оппозиционера остается «стабильно тяжелым». Главный врач уверен, что транспортировать Навального сейчас нельзя. «Его состояние может измениться как при взлете, так и при посадке самолета», — считает врач, хотя соратники политика настаивают на необходимости транспортировки в Европу. Он также прокомментировал появившуюся ранее информацию о найденном «смертельно опасном веществе». По его словам, речь идет о «промышленной химии». «Вещество, о котором говорят в СМИ, это промышленная химия, которая используется в том числе и в пластиковых стаканчиках, которые все трогают», — заявил Мураховский.
До этого заместитель главврача Анатолий Калиниченко заверил, что яда в организме пациента не было.
При этом пресс-секретарь политика настаивает, что диагноз так и не был объявлен. «Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала Кира Ярмыш в Twitter.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.