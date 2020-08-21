«В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. <...> К сожалению, я вам не могу его озвучить. Но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», — рассказал 21 августа Анатолий Калиниченко на пресс-конференции.

Заместитель главврача омской больницы, где находится Алексей Навальный, выступил с обращением по поводу его диагноза.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi

По его словам, ядов или их следов в крови и моче Навального выявлено не было. Ранее эту версию озвучили в ТАСС со ссылкой на полицию.



Врачи не считают, что оппозиционер перенес отравление, хотя этот диагноз «остается в подкорке нашего сознания».

