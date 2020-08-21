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21.08.2020 11:06
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Ядов нет. В омской больнице рассказали о диагнозе Навального

Заместитель главврача омской больницы, где находится Алексей Навальный, выступил с обращением по поводу его диагноза.

«В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. <...> К сожалению, я вам не могу его озвучить. Но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», — рассказал 21 августа Анатолий Калиниченко на пресс-конференции.

По его словам, ядов или их следов в крови и моче Навального выявлено не было. Ранее эту версию озвучили в ТАСС со ссылкой на полицию.

Врачи не считают, что оппозиционер перенес отравление, хотя этот диагноз «остается в подкорке нашего сознания».

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (28)

mangup
так и что там - обычный передоз как в Криминальном Чтиве?
67832738
Я ядом не прокатило.
261311691
Да, не вышло у либерды сделать из Ололёши сакральную жертву режима.
А когда диагноз опубликуют- станет "лидер оппозиции" уже окончательным посмешищем.
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