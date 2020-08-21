ТАСС: Полиция не нашла яда в организме Навального

В полиции отрицают, что в организме оппозиционера Алексея Навального, который находится в больнице Омска, найден яд. По их мнению, он мог отравиться другим веществом.

«Речь идет об отравлении психодислептиками», - сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что предварительная версия не поменялась. Более точная информация появится после заключения врачей.



Ранее главный врач медучреждения сообщил, что рассматривается пять рабочих диагнозов, окончательный вердикт медики вынесут через два дня после необходимых анализов. При этом в транспортировке в Германию врачи отказали, сославшись на нестабильное, хотя и улучшившееся состояние политика, который все еще подключен к аппарату ИВЛ. Директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов рассказал, что слышал, как сотрудник транспортной полиции говорил, что в организме Навального якобы нашли «опасное для окружающих вещество».

