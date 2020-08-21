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21.08.2020 10:20
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ТАСС: Полиция не нашла яда в организме Навального

В полиции отрицают, что в организме оппозиционера Алексея Навального, который находится в больнице Омска, найден яд. По их мнению, он мог отравиться другим веществом.

«Речь идет об отравлении психодислептиками», - сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что предварительная версия не поменялась. Более точная информация появится после заключения врачей.

Ранее главный врач медучреждения сообщил, что рассматривается пять рабочих диагнозов, окончательный вердикт медики вынесут через два дня после необходимых анализов. При этом в транспортировке в Германию врачи отказали, сославшись на нестабильное, хотя и улучшившееся состояние политика, который все еще подключен к аппарату ИВЛ. Директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов рассказал, что слышал, как сотрудник транспортной полиции говорил, что в организме Навального якобы нашли «опасное для окружающих вещество».

Уголовное дело по поводу возможного отравления политика пока не возбуждено.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию.

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Комментарии (5)

Barmaley_5e4d0211d3423
Фееричный заголовок.
Полиция искала яд в организме больного в коме?
alexpv
У нас же каждый второй в стране от чашки чая в кому впадает.
Не смешите мою задницу. ФСБ знает свое дело.
Mr_Pu
Так он "грибочками" вкинулся перед полетом??? Умеет отдыхать человек!
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