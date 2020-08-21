FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 16:14
14
Печать

Навального осмотрели немецкие врачи. Жену «с применением силы» не пустили в палату и не дали поговорить с иностранными медиками

Врачи из Германии прилетели осмотреть Алексея Навального, который находится в омской больнице. Их вердикт пока не объявили.

«Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают», — написала 21 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, супругу оппозиционера «с применением силы» не пустили в палату. Юлия Навальная позже сообщила, что врачей «вывезли через другой вход и увезли непонятно кто и непонятно на какой машине» Она считает, что транспортировке ее супруга в Европу препятствуют. Навальная отметила, что российские врачи «перестали идти на контакт» и, возможно, «что-то скрывают».

Ранее Навальная, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти Навального в больницу в Берлине. Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального теперь считается нарушение обмена веществ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Antipode
Решение удержать Алексея в Омске явно политическое. Ничто не мешает передать Алексея в руки немецких медиков. Там, около него находится его личный лечащий врач и жена, которая доверяет этому врачу. Самолет обеспечит лучшее лечение, чем больница в Омске. Набор высоты самолета- это не может быть причиной отказа, тк это специально оборудованный самолет. Кому нужны эти маневры со спецслужбами - известно. Навальный у многих как кость в горле. Даже его оппоненты и критики не утверждают, что ЕДРО является собранием честных и достойных людей.
cobalt
А какое имеют право врачи, силой удерживать пациента? Каждый имеет право лечится где захочет.
Свифт
Когда ещё так покрутишься перед софитами (не сочтите за цинизм). Что и кто скрывает ?, найденное вещество озвучено, яды и наркотики не обнаружены, по информации Эхо Москвы - немцы улетели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний