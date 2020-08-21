Навального осмотрели немецкие врачи. Жену «с применением силы» не пустили в палату и не дали поговорить с иностранными медиками

Врачи из Германии прилетели осмотреть Алексея Навального, который находится в омской больнице. Их вердикт пока не объявили.



«Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают», — написала 21 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



По ее словам, супругу оппозиционера «с применением силы» не пустили в палату. Юлия Навальная позже сообщила, что врачей «вывезли через другой вход и увезли непонятно кто и непонятно на какой машине» Она считает, что транспортировке ее супруга в Европу препятствуют. Навальная отметила, что российские врачи «перестали идти на контакт» и, возможно, «что-то скрывают».

