Омская больница просит клинику Charite подтвердить версию отравления Навального
Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, обратилась в немецкую клинику Charite и запросила информацию, на основе которой медики выявили у пациента отравление, передаёт ТАСС.
«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — рассказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи
Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.
Ранее омские врачи заявили, что 44 часа боролись за жизнь оппозиционера, и назвали обвинения в свой адрес оскорбительными.
После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».