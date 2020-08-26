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26.08.2020 15:53
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Омская больница просит клинику Charite подтвердить версию отравления Навального

Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, обратилась в немецкую клинику Charite и запросила информацию, на основе которой медики выявили у пациента отравление, передаёт ТАСС.

«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — рассказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.

Ранее омские врачи заявили, что 44 часа боролись за жизнь оппозиционера, и назвали обвинения в свой адрес оскорбительными.

После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (4)

Nafanka
Правильно! Дожимайте! А то привыкли пробирками с "белым порошком" трясти, а все должны им верить, ага, как же! "Я тебе, конечно, верю... ну какие могут быть сомненья... это наш с тобой секрет!" (с) Пущай "за базар" отвечают! ))) И чтобы ВСЕ выкладки были, подтверждающие однозначность диагноза... ))) И где гарантия, что анализы были получены именно с ЭТОГО пациЕнта?! ))) Вот и пускай бы именно по видеоконференции показывали, что анализы берутся именно у ЭТОГО пациента и тут же не подменяются на другие и в присутствии представителя дипмиссии... ))) Мы к ним Родченкова зачем заслали?! Мы-то знаем, что он "знатный засланец"... )))
Kit.
Наверно, на разглашение медицинской тайны потребуется согласие родственников пациента?
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