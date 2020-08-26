Омская больница просит клинику Charite подтвердить версию отравления Навального

Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, обратилась в немецкую клинику Charite и запросила информацию, на основе которой медики выявили у пациента отравление, передаёт ТАСС.

«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — рассказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».