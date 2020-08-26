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26.08.2020 14:41
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Омские врачи рассказали о «политическом диагнозе» Навального

Врачи из Омска, где после потери сознания находился Алексей Навальный, написали письмо с ответом на критику о лечении политика.

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. <...> По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — цитирует 26 августа письмо врачей ТАСС.

Российские медики также отметили, что благодаря «профессионализму специалистов омской медицины» Навальный остался жив. Врачи сообщили, что их коллегам «угрожают расправой» и «навешивают оскорбительные ярлыки».

Минздрава Омской области подтвердил подлинность документа.

После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (31)

Nafanka
А у меня вопрос: "Теперь ВСЕХ потерявших сознание где либо или впавших в коматозное состояние будут увозить на самолётах с раскраской ПЧЕЛЫ на лечение в Германию?"))) Вот НАШИМ врачам как здорово станет! ))) И пациентам, кста! тоже... )))
Znaika
Потом, глядя на весь этот кипешь, что творится вокруг коматозного тела двухпроцентного оппозиционера, решают отправить его от греха подальше в Германию. Но - пилотам Льфтваффе нужен отдых и они несколько часов спят. Потом, Алексея таки привозят в Германию, но у врачей выходной и они прямо заявляют - идите на хрен, до понедельника ничего не скажем. И вот, к концу понедельника, в биоматериалах Навального находят чуть ли не "новичок"! Ну и все смотрят так на Кремль, искоса - отравили мол, Алексея нашего, гады.

Ребят, вы серьёзно? А не пошли бы вы в задницу с такими сценариями? Ну вот быстро так ножками, топ топ, топ топ...
Znaika
Извините, а они реально думают, что в мире живут одни идиоты? Это ведь что получается - Кремль отдаёт приказ спецслужбам отравить Навального, причём где-то в Сибири, ибо времени ждать, когда он вернётся в Москву, нет совсем. Посылают группу ликвидации с ядом, причём, либо участники этой группы конченые рукожопы, либо яд разбодяженный, или вообще просроченный. Ну, худо, или бедно, но спецоперация удаётся. Но тут на тебе - самолёт с полуживым Навальным резко садят в Омске и врачи начинают его откачивать. Успешно! Они его стабилизируют, причём у них это получается, хотя они даже не нашли у него этого яда и получается, что диагноз поставили неправильный. Выходит, что СЛУЧАЙНО откачали, нечаянно.
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