Омские врачи рассказали о «политическом диагнозе» Навального

Врачи из Омска, где после потери сознания находился Алексей Навальный, написали письмо с ответом на критику о лечении политика.



«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. <...> По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — цитирует 26 августа письмо врачей ТАСС.



Российские медики также отметили, что благодаря «профессионализму специалистов омской медицины» Навальный остался жив. Врачи сообщили, что их коллегам «угрожают расправой» и «навешивают оскорбительные ярлыки».

