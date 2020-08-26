Омские врачи рассказали о «политическом диагнозе» Навального

Врачи из Омска, где после потери сознания находился Алексей Навальный, написали письмо с ответом на критику о лечении политика.
«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. <...> По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — цитирует 26 августа письмо врачей ТАСС.
Российские медики также отметили, что благодаря «профессионализму специалистов омской медицины» Навальный остался жив. Врачи сообщили, что их коллегам «угрожают расправой» и «навешивают оскорбительные ярлыки».
Минздрава Омской области подтвердил подлинность документа.
После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы».