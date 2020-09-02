Правительство Германии: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Об этом 2 сентября сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

«Навальный вне всякого сомнения отравился химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок"», — цитирует заявление Зайберта Bild.



По его словам, к такому выводу пришли военные эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам, которых привлекли в клинике Charite.



Правительство Германии, как сказано в заявлении на сайте, собирается проинформировать ЕС и НАТО о результатах исследования по дипломатическим каналам. После этого последует «соответствующая совместная реакция». Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас сейчас согласовывают дальнейшие шаги.