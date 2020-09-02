Правительство Германии: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Об этом 2 сентября сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штефан Зайберт.
«Навальный вне всякого сомнения отравился химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок"», — цитирует заявление Зайберта Bild.
По его словам, к такому выводу пришли военные эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам, которых привлекли в клинике Charite.
Правительство Германии, как сказано в заявлении на сайте, собирается проинформировать ЕС и НАТО о результатах исследования по дипломатическим каналам. После этого последует «соответствующая совместная реакция». Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас сейчас согласовывают дальнейшие шаги.
МИД Германии намерен вызвать российского посла для обсуждения сложившейся ситуации. Ранее ведомство заявляло о возможности «последствий» после экспертизы по делу Навального. Der Spiegel писал, что лечащие врачи Алексея Навального из клиники «Шарите» в Германии связались с коллегами в Болгарии, которые лечили торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного в Софии в 2015 году также веществом из группы «Новичок».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России.