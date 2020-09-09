«Неприемлемый тон» и «неподобающее отношение». Лавров раскритиковал Германию за реакцию на запрос РФ по ситуации с Навальным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношение властей ФРГ к запросам России по ситуации с Алексеем Навальным «абсолютно неприемлемым». По его мнению, реакция на «законные требования» оказать правовую помощь, включая официальный запрос Генеральной прокуратуры, должна быть иной. Так глава МИД прокомментировал вызов германского посла для беседы в Москве.
«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — цитирует Лаврова ТАСС 9 сентября.
Как отметил глава МИД, долгое время Берлин не отвечал на запросы Москвы, а просьбы поторопиться вызывали реакцию «вы сами все знаете, вы должны за все ответить». Также Лавров заявил, что на днях Германия ответила отказом на просьбу раскрыть данные о химическом анализе в военном институте, обосновав это тем, что ФРГ не хочет показывать России, «какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер».
Ранее МИД РФ заявил, что целью кампании по поводу возможного отравления Алексея Навального является «мобилизация санкционных настроений».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.