«Неприемлемый тон» и «неподобающее отношение». Лавров раскритиковал Германию за реакцию на запрос РФ по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношение властей ФРГ к запросам России по ситуации с Алексеем Навальным «абсолютно неприемлемым». По его мнению, реакция на «законные требования» оказать правовую помощь, включая официальный запрос Генеральной прокуратуры, должна быть иной. Так глава МИД прокомментировал вызов германского посла для беседы в Москве.

«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — цитирует Лаврова ТАСС 9 сентября.