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07.09.2020 16:22
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Навального вывели из искусственной комы

Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен Алексей Навальный, сообщила, что состояние здоровья пациента из России значительно улучшилось.

«Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ», — сообщается 7 сентября в заявлении клиники.

Врачи рассказали, что Навальный реагирует на то, когда с ним говорят. При этом немецкие доктора не исключают того, что у оппозиционера могут быть последствия тяжелого отравления.

Клиника Charite констатирует, что «состояние здоровья Алексея Навального улучшилось».

Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (32)

DrDick
Кремлеботы тут как тут.
Здоровья Алексею!
local_
Желаем выздоровления!
change_it
Отлично. Здоровья Алексею. Все будет хорошо.
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