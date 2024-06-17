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    Тотоша хороший. В Ленинградском зоопарке отмечают день крокодила

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    В Ленинградском зоопарке 17 июня отмечают Международный день крокодила. Этот праздник установлен, чтобы привлечь внимание к угрозе исчезновения этих хищников по вине человека.

    Один из самых популярных обитателей петербургского зверинца — нильский крокодил Тотоша. В официальном тг-канале зоопарка опубликовали видео кормления гигантской рептилии. В рационе замечены обычные речные окуни, совсем не экзотические. Но готовит для Тотоши, можно сказать, личный шеф-повар.

    Ленинградский зоопарк

    «В фильмах и мультфильмах крокодилы чаще всего едят больших животных: антилоп, зебр и львов. Конечно, такое бывает, но все же основная часть рациона этих хищников — рыба. Поэтому и у нас в зоопарке Тотоша чаще всего питается именно ею», — рассказали сотрудники зоосада.

    Впрочем, для разнообразия в меню крокодила регулярно включают говядину, курицу и индейку.

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