Тотоша хороший. В Ленинградском зоопарке отмечают день крокодила

В Ленинградском зоопарке 17 июня отмечают Международный день крокодила. Этот праздник установлен, чтобы привлечь внимание к угрозе исчезновения этих хищников по вине человека.
Один из самых популярных обитателей петербургского зверинца — нильский крокодил Тотоша. В официальном тг-канале зоопарка опубликовали видео кормления гигантской рептилии. В рационе замечены обычные речные окуни, совсем не экзотические. Но готовит для Тотоши, можно сказать, личный шеф-повар.
«В фильмах и мультфильмах крокодилы чаще всего едят больших животных: антилоп, зебр и львов. Конечно, такое бывает, но все же основная часть рациона этих хищников — рыба. Поэтому и у нас в зоопарке Тотоша чаще всего питается именно ею», — рассказали сотрудники зоосада.
Впрочем, для разнообразия в меню крокодила регулярно включают говядину, курицу и индейку.