Тотоша хороший. В Ленинградском зоопарке отмечают день крокодила

В Ленинградском зоопарке 17 июня отмечают Международный день крокодила. Этот праздник установлен, чтобы привлечь внимание к угрозе исчезновения этих хищников по вине человека.

Один из самых популярных обитателей петербургского зверинца — нильский крокодил Тотоша. В официальном тг-канале зоопарка опубликовали видео кормления гигантской рептилии. В рационе замечены обычные речные окуни, совсем не экзотические. Но готовит для Тотоши, можно сказать, личный шеф-повар.