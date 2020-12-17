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Путина второй раз спросили про отравление Навального. «Пациент берлинской клиники» превратился в «известного блогера»

«Мы готовы к расследованию [возможного отравления Алексея Навального]. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случаев «Новичок, то просим — дайте нам эту информацию», — ответил 17 декабря Владимир Путин на вопрос корреспондента BBC.

По его словам, российская сторона так и не получила официального заключения по делу «известного нашего блогера».

Это не первый вопрос по поводу Навального. Ранее президент заметил, что за оппозиционером могут стоять спецслужбы других стран.

Новость дополняется.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Не могу понять, какую информацию он хочет получить? Чего ему не хватает? Отравили на территории России, все пробы, взятые у Навального - в России, даже его одежда, которую ему не возвращают.
На территории России, думается, находятся все персонажи "Омерзительной восьмёрки", может быть, они предоставят нужную информацию?
260642011
Да какая разница, кто стоит за Навальным, если он открывает нам глаза на путинских дружбанов, на жуликов и воров?
Савва Морозов
Ща, предоставят. Если только быстро водку Novichok сварганят. ))
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