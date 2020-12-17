Путина второй раз спросили про отравление Навального. «Пациент берлинской клиники» превратился в «известного блогера»

«Мы готовы к расследованию [возможного отравления Алексея Навального]. Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случаев «Новичок, то просим — дайте нам эту информацию», — ответил 17 декабря Владимир Путин на вопрос корреспондента BBC.

По его словам, российская сторона так и не получила официального заключения по делу «известного нашего блогера».

Это не первый вопрос по поводу Навального. Ранее президент заметил, что за оппозиционером могут стоять спецслужбы других стран.