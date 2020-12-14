Навальный: За отравлением «Новичком» могла стоять специальная группа ФСБ, это была не первая их попытка

Оппозиционный политик вместе с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал тех, кто мог стоять за его возможным отравлением.
«Моя» команда — то есть люди, работа которых <...> заключается в том, чтобы убить меня. <...> Цепочка от производителей «Новичка» до людей, которые были рядом со мной в моменты отравления, оказалась совсем короткой», — заявил 14 декабря Алексея Навальный.
Личности предполагаемых участников спецоперации помог установить анализ звонков, базы данных и информация из открытых источников. Расследователи проанализировали списки пассажиров рейсов по последнему внутрироссийскому маршруту передвижения политика: 14 августа Москва — Новосибирск, 20 августа Томск — Москва. «Таких пассажиров несколько. Я, например. Еще 6 сотрудников ФБК, которые были со мной в этой поездке. И еще трое наших попутчиков, которых я, к своему удивлению, совсем не узнаю», — пишет политик и публикует их имена и фамилии: Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов.
Используя программы, которые позволяют узнать, как человек записан у своих знакомых, расследователи находят, что один из спутников, Владимир Паняев, фигурирует у кого-то в записной книжке с припиской ФСБ.
Далее Bellingcat проверил телефонные биллинги директора научного центра «Сигнал» (журналисты утверждают, что центр якобы занимается обновленной программой «Новичка» в России) Артура Жирова во время возможного отравления политика. «В списке людей, с которыми Жиров общался летом 2020 года, нашлось несколько номеров, принадлежащих сотрудникам ФСБ», — указывает Навальный, называя основных из них: генерала Кирилла Васильева, полковника Станислава Макшакова и генерала Владимира Богданова. Так расследователи вышли на Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ, сотрудники которого, включая Паняева, возможно, в разное время следили за ним. «Что мы имеем? Группа людей из ФСБ, которым постоянно звонит ученый-химик из ФСБ Макшаков», — уточняет Навальный и предлагает сопоставить перелеты всех их с его путешествиями.
Издание The Insider указывает, что за оппозиционным политиком с 2017 года, когда он объявил о президентских амбициях, может следить специальная группа. Навальный совершил в это время несколько поездок по стране, и почти во всех за ним, возможно, следили. «Вот полный список за 2017 год. <...> Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск — везде. 15 городов, 30 маршрутов», — пишет политик. Он также вспомнил, что в этот год во время перелета чувствовал похожие симптомы, как и во время злополучного полета в 2020-м. «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — сообщил Навальный. Базы пассажиров также показывают, что другие спутники политика летали в Калининград в июле 2020 года, когда там был оппозиционер с супругой. В этой поездке Юлии Навальной стало плохо. «Ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело», — вспоминает он и добавляет, что тогда все обошлось.
По его оценке, в операции по возможному отравлению могли участвовать Станислав Макшаков, Олег Таякин (он же Тарасов), Алексей Александров (он же Фролов), Иван Осипов (он же Спиридонов), Константин Кудрявцев (он же Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (он же Степанов) и Владимир Паняев.
«Операция провальная, чему я очень рад», — резюмировал Навальный.