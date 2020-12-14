Навальный: За отравлением «Новичком» могла стоять специальная группа ФСБ, это была не первая их попытка

Оппозиционный политик вместе с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал тех, кто мог стоять за его возможным отравлением.

«Моя» команда — то есть люди, работа которых <...> заключается в том, чтобы убить меня. <...> Цепочка от производителей «Новичка» до людей, которые были рядом со мной в моменты отравления, оказалась совсем короткой», — заявил 14 декабря Алексея Навальный. Личности предполагаемых участников спецоперации помог установить анализ звонков, базы данных и информация из открытых источников. Расследователи проанализировали списки пассажиров рейсов по последнему внутрироссийскому маршруту передвижения политика: 14 августа Москва — Новосибирск, 20 августа Томск — Москва. «Таких пассажиров несколько. Я, например. Еще 6 сотрудников ФБК, которые были со мной в этой поездке. И еще трое наших попутчиков, которых я, к своему удивлению, совсем не узнаю», — пишет политик и публикует их имена и фамилии: Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов.

Используя программы, которые позволяют узнать, как человек записан у своих знакомых, расследователи находят, что один из спутников, Владимир Паняев, фигурирует у кого-то в записной книжке с припиской ФСБ. Далее Bellingcat проверил телефонные биллинги директора научного центра «Сигнал» (журналисты утверждают, что центр якобы занимается обновленной программой «Новичка» в России) Артура Жирова во время возможного отравления политика. «В списке людей, с которыми Жиров общался летом 2020 года, нашлось несколько номеров, принадлежащих сотрудникам ФСБ», — указывает Навальный, называя основных из них: генерала Кирилла Васильева, полковника Станислава Макшакова и генерала Владимира Богданова. Так расследователи вышли на Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ, сотрудники которого, включая Паняева, возможно, в разное время следили за ним. «Что мы имеем? Группа людей из ФСБ, которым постоянно звонит ученый-химик из ФСБ Макшаков», — уточняет Навальный и предлагает сопоставить перелеты всех их с его путешествиями.

Издание The Insider указывает, что за оппозиционным политиком с 2017 года, когда он объявил о президентских амбициях, может следить специальная группа. Навальный совершил в это время несколько поездок по стране, и почти во всех за ним, возможно, следили. «Вот полный список за 2017 год. <...> Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск — везде. 15 городов, 30 маршрутов», — пишет политик. Он также вспомнил, что в этот год во время перелета чувствовал похожие симптомы, как и во время злополучного полета в 2020-м. «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — сообщил Навальный. Базы пассажиров также показывают, что другие спутники политика летали в Калининград в июле 2020 года, когда там был оппозиционер с супругой. В этой поездке Юлии Навальной стало плохо. «Ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело», — вспоминает он и добавляет, что тогда все обошлось.