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Мания преследования с симптомами по Фрейду. Песков прокомментировал разговор Навального с предполагаемым чистильщиком и «чуть-чуть злоупотребил»

Продолжение расследования об отравлении Алексея Навального со звонком якобы непосредственному участнику от ФСБ не осталось без комментария Кремля. Оппозиционеру поставили диагноз с психоанализом.

Вопрос о последнем ролике Навального, в основу которого лёг телефонный разговор с одним из тех, кто якобы стоит за его отравлением, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову журналисты задали 22 декабря. Песков заявил, что у Кремля нет времени смотреть подобные материалы, но из последующего ответа очевидно, что сам он с содержанием знаком.

«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — цитирует «Медуза» пресс-секретаря, который, по собственному признанию, «чуть-чуть злоупотребил» и поделился личной позицией.

Продолжение совместного расследования ФБК (признан иностранным агентом), журналистов Bellingcat и The Insider Навальный опубликовал накануне. От имени помощника секретаря Совбеза он поговорил с человеком, которого называет военным химиком Константином Кудрявцевым — одним из предполагаемых участников «группы отравителей от ФСБ». Собеседник поделился своим мнением о том, почему операция с отравлением провалилась и рассказал, как после этого зачищали следы. В частности, на вопрос о том, какой предмет одежды представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества, он назвал трусы. «Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», — пояснил собеседник.

В ФСБ назвали расследование спланированной провокацией, а звонок — подделкой.

Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск в конце августа. В состоянии медицинской комы оппозиционер провёл 19 дней.

Российские власти отрицают отравление на территории страны, уголовное дело не возбуждено.

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Комментарии (12)

260868031
Какие же они все нелепые и бестолковые!!!))) Один пациент сделал всю эту шоблу!
rumet
Божья роса с глаз усатого нафка лилась ручьём... Ну, что ж - после словесных упражнений обнулённого по поводу dрочвидео дзюбы - теперь вся пересидентская рать увлеклась Фрейдом..
А так-то прав нафк: разве нормальный мужчина носит какие-то трусы! Конечно, нет. И тем более - не произносит слов таких гейропейских, как "трусы", "гульфик" и "пах" - даже если его травили химоружием контактно - через паховую область, нанесением "новичка" на внутренние швы и гульфик трусов.
Навальный, будь он мужиком - остановил бы члена банды убийц, как только тот заикнулся про "трусы" - не подобает слушать такое, а тем более выспрашивать подробности.
Cashmare
у кремля нет времени смотреть, но он сам нашел время и тайком посмотрел.
1. очеловечивание кирпичной кладки - это не психическое отклонение?
2. вуайеризм - это не психическое отклонение?
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