Мания преследования с симптомами по Фрейду. Песков прокомментировал разговор Навального с предполагаемым чистильщиком и «чуть-чуть злоупотребил»

Вопрос о последнем ролике Навального, в основу которого лёг телефонный разговор с одним из тех, кто якобы стоит за его отравлением, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову журналисты задали 22 декабря. Песков заявил, что у Кремля нет времени смотреть подобные материалы, но из последующего ответа очевидно, что сам он с содержанием знаком.

«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — цитирует «Медуза» пресс-секретаря, который, по собственному признанию, «чуть-чуть злоупотребил» и поделился личной позицией.



Продолжение совместного расследования ФБК (признан иностранным агентом), журналистов Bellingcat и The Insider Навальный опубликовал накануне. От имени помощника секретаря Совбеза он поговорил с человеком, которого называет военным химиком Константином Кудрявцевым — одним из предполагаемых участников «группы отравителей от ФСБ». Собеседник поделился своим мнением о том, почему операция с отравлением провалилась и рассказал, как после этого зачищали следы. В частности, на вопрос о том, какой предмет одежды представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества, он назвал трусы. «Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», — пояснил собеседник.

