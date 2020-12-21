«Круче голливудского фильма». Навальный позвонил своему возможному отравителю и добился признания

Российский оппозиционный политик выложил разговор с одним из людей, который якобы мог стоять за его отравлением.
«Он [Константин Кудрявцев] разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я — помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ [Николая] Патрушева», - рассказал 21 декабря Алексей Навальный в своем блоге и уточнил, что запись сделана до публикации расследования.
Собеседник оппозиционера сообщил, что за провалом операции по отравлению стоит «стечение обстоятельств», к которым он отнес быструю посадку самолета с больным Навальным в Омске и оперативные действия врачей. «Я же говорю, обстоятельства сложились так, что ситуация пошла вот так», - сказал мужчина по телефону.
В разговоре собеседник Навального также не стал оспаривать способ, которым якобы хотели ликвидировать оппозиционера. Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, отметил, что «руководство так посчитало. Значит, правильно». При этом он оценил саму операцию как «хорошо спланированную».
Мужчина описал Навального, как «осторожного и аккуратного» человека. Он также косвенно дал понять, что знаком с деятельностью политика.
Лишь в конце разговора возможный отравитель поинтересовался: «Ничего, что мы с вами по обычному телефону?». В ответ он получил ответ об «экстренной ситуации».
Возможный отравитель признался, что ему было поручено «поработать» с одежной жертвы. Его не смутил вопрос, какой предмет представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества. «Ну, трусы. <...> Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», - пояснил голос в трубке.
«Я говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма и вы ещё не представляете насколько», - резюмировал Навальный.