«Круче голливудского фильма». Навальный позвонил своему возможному отравителю и добился признания

Российский оппозиционный политик выложил разговор с одним из людей, который якобы мог стоять за его отравлением.



«Он [Константин Кудрявцев] разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я — помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ [Николая] Патрушева», - рассказал 21 декабря Алексей Навальный в своем блоге и уточнил, что запись сделана до публикации расследования.

Собеседник оппозиционера сообщил, что за провалом операции по отравлению стоит «стечение обстоятельств», к которым он отнес быструю посадку самолета с больным Навальным в Омске и оперативные действия врачей. «Я же говорю, обстоятельства сложились так, что ситуация пошла вот так», - сказал мужчина по телефону.