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«Круче голливудского фильма». Навальный позвонил своему возможному отравителю и добился признания

Российский оппозиционный политик выложил разговор с одним из людей, который якобы мог стоять за его отравлением.

«Он [Константин Кудрявцев] разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я — помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ [Николая] Патрушева», - рассказал 21 декабря Алексей Навальный в своем блоге и уточнил, что запись сделана до публикации расследования.

Собеседник оппозиционера сообщил, что за провалом операции по отравлению стоит «стечение обстоятельств», к которым он отнес быструю посадку самолета с больным Навальным в Омске и оперативные действия врачей. «Я же говорю, обстоятельства сложились так, что ситуация пошла вот так», - сказал мужчина по телефону.

В разговоре собеседник Навального также не стал оспаривать способ, которым якобы хотели ликвидировать оппозиционера. Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, отметил, что «руководство так посчитало. Значит, правильно». При этом он оценил саму операцию как «хорошо спланированную».

Мужчина описал Навального, как «осторожного и аккуратного» человека. Он также косвенно дал понять, что знаком с деятельностью политика.

Лишь в конце разговора возможный отравитель поинтересовался: «Ничего, что мы с вами по обычному телефону?». В ответ он получил ответ об «экстренной ситуации».

Возможный отравитель признался, что ему было поручено «поработать» с одежной жертвы. Его не смутил вопрос, какой предмет представлял наибольшую опасность с точки зрения максимальной концентрации вещества. «Ну, трусы. <...> Внутренняя, где паховая часть. Ну, гульфик так называемый», - пояснил голос в трубке.

«Я говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма и вы ещё не представляете насколько», - резюмировал Навальный.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (13)

Bobr Dobr
Что за бред я сейчас прочитал?
Если срывается, берут маузер и весь магазин в голову и контрольный в задницу.
Justicia Ciega
Боже мой, какая откровенная чушь и лапша! И ведь кто-то этому поверит! Не зря Навальный считает всех своих хомячков быдлом с 3-х классным образованием церковно-приходской школы. Ведь мало-мальски образованный человек, пусть и без высшего образования, но с извилинами в мозгу, просто посмеется над выше написанным, и , может быть, пожалеет автора. Потому что это уже клиника.
ShelSPb
А чему удивляются урапоцриоты, бардак везде...
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