ФСБ о расследовании Навального и телефонном разговоре с возможным отравителем: Это провокация и подделка

«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ (цитата по РИА Новости ).

Федеральная служба безопасности отреагировала на расследование оппозиционера Алексея Навального о его предполагаемых отравителях 21 декабря. Там считают это спланированной провокацией.

В ФСБ уверены, телефонный звонок, который лёг в основу свежего ролика, не что иное как подделка. Проверка уже организована, по её результатам последует процессуальная оценка.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — добавляется в сообщении.

В понедельник оппозиционер опубликовал разговор со своим возможным отравителем, в котором представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по возможному отравлению Навального.