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ФСБ о расследовании Навального и телефонном разговоре с возможным отравителем: Это провокация и подделка

Федеральная служба безопасности отреагировала на расследование оппозиционера Алексея Навального о его предполагаемых отравителях 21 декабря. Там считают это спланированной провокацией.

«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ (цитата по РИА Новости).

В ФСБ уверены, телефонный звонок, который лёг в основу свежего ролика, не что иное как подделка. Проверка уже организована, по её результатам последует процессуальная оценка.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — добавляется в сообщении.

В понедельник оппозиционер опубликовал разговор со своим возможным отравителем, в котором представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по возможному отравлению Навального.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (49)

261896911
вы не рефлексируйте
вы распространяйте
пусть отбиваются
А.Навальный
dimas062
Посмотрел видео. Всё интересно, но вопрос не по теме - где Лёха такие качественные фотки этих товарисчей купил (у него на стене висят с ниточками)? Просто так интересуюсь.
260868031
Хорошая тема Галкину для пародии..))))
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