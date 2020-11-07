Главврач Омской больницы, где лежал Навальный, возглавил минздрав области
Главный врач горбольницы №1 в Омске Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения Омской области, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Бурков. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.
«Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова» согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится на сайте кабмина Омской области.
49-летний Александр Мураховский — детский хирург, кандидат медицинских наук. Именно он возглавлял горбольницу №1, когда туда госпитализировали Алексея Навального после предполагаемого отравления в самолёте Томск — Москва.
Предыдущая министр здравоохранения Омской области, Ирина Солдатова, была уволена после скандала со скорыми, которые длительное время не могли сдать тяжёлых пациентов с коронавирусом в больницу и в итоге встали в знак протеста прямо у здания минздрава в Омске. Мурашко отправил в город проверку. Уже 28 октября замглавы минздрава Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.