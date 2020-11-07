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07.11.2020 10:12
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Главврач Омской больницы, где лежал Навальный, возглавил минздрав области

Главный врач горбольницы №1 в Омске Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения Омской области, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Бурков. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

«Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова» согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится на сайте кабмина Омской области.

49-летний Александр Мураховский — детский хирург, кандидат медицинских наук. Именно он возглавлял горбольницу №1, когда туда госпитализировали Алексея Навального после предполагаемого отравления в самолёте Томск — Москва.

Предыдущая министр здравоохранения Омской области, Ирина Солдатова, была уволена после скандала со скорыми, которые длительное время не могли сдать тяжёлых пациентов с коронавирусом в больницу и в итоге встали в знак протеста прямо у здания минздрава в Омске. Мурашко отправил в город проверку. Уже 28 октября замглавы минздрава Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.

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Комментарии (11)

polinmole
Даа, мы все видели состояние этой больницы. Удачи здравоохранению области. Надо же так глупо спалиться.
SERGEY111
Интересно кем станут КВС того рейса где летел Леха и заведующая медпунктом Омского аэропорта - их то как раз Леха похвалил на весь мир и кстати правильно сделал именно их действия скорее всего спасли ему жизнь .
Oleg_I
Многоходовочка
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