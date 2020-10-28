Мурашко отправил проверяющих в Омск, где врачи скорой протестовали с умирающими от коронавируса у здания местного минздрава

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — сказал Мурашко РИА Новости .

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку в Омске, где накануне машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию минздрава регионального. Места в больницах нашлись только после часового протеста.

По его словам, в среду в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.



«В условиях высокой нагрузки на сеть, все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда», — добавил Мурашко.



Вечером 27 октября к зданию минздрава подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были пожилые пациенты с коронавирусом, у которых диагностирировали более чем 80-процентное поражение легких, в госпитализации им отказывали, ссылаясь на отсутствие мест.



По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области коронавирус диагностировали у 15 тысяч человек, за минувшие сутки стало на 191 случай больше.