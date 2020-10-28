FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 10:57
7
Печать

Мурашко отправил проверяющих в Омск, где врачи скорой протестовали с умирающими от коронавируса у здания местного минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести проверку в Омске, где накануне машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию минздрава регионального. Места в больницах нашлись только после часового протеста.

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — сказал Мурашко РИА Новости.

По его словам, в среду в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

«В условиях высокой нагрузки на сеть, все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда», — добавил Мурашко.

Вечером 27 октября к зданию минздрава подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были пожилые пациенты с коронавирусом, у которых диагностирировали более чем 80-процентное поражение легких, в госпитализации им отказывали, ссылаясь на отсутствие мест.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области коронавирус диагностировали у 15 тысяч человек, за минувшие сутки стало на 191 случай больше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

pregatus
А вот новости пришли, что аж уволили зама главы омского минздрава! Наверное, с повышением. А так всё, теперь коронавирус испугается и уйдёт из Омска навсегда.
Garri
Сколько потрачено денег налогоплательщиков из бюджета на перелет и проживание "проверяющих"?
Сомневаюсь. что летели экономом и остановились в отеле 3 звезды...
Думаю, что на эти деньги можно было бы отремонтировать какую-нибудь омскую больницу или купить хорошую технику для больницы или поликлиники..
Толку было бы больше. Чем оплачивать бизнес классы, вип отели и ужины в ресторанах...
pregatus
Сейчас отрапортуют, что это был небольшой сбой в логистике, который НЕ ПОВЛИЯЛ на оказание помощи. А также ситуация с коронавирусом в регионе остаётся "хоть и серьёзной, но стабильной" и минздрав будет "пристально следить за её развитием" и при необходимости "поможет развернуть дополнительные мощности".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний