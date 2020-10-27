К зданию Минздрава в Омске привезли умирать пациентов с 80% поражением легких. В больницах нет мест

Медики скорой помощи Омска устроили акцию протеста прямо под окнами местного Минздрава. К зданию подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были коронавирусные пациенты с более чем 80% поражением легких, которых некуда было везти.



Как пишет 27 октября НГС55, с 70-летней пациенткой скорая начала работать еще с утра. После КТ, которая показала 81% поражения легких, медикам так и не сказали, куда везти женщину: в больницах попросту нет мест. Другому пациенту 85-ти лет, с 88 % поражением легких, тоже изначально отказали в госпитализации.

