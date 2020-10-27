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27.10.2020 21:18
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К зданию Минздрава в Омске привезли умирать пациентов с 80% поражением легких. В больницах нет мест

Медики скорой помощи Омска устроили акцию протеста прямо под окнами местного Минздрава. К зданию подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были коронавирусные пациенты с более чем 80% поражением легких, которых некуда было везти.

Как пишет 27 октября НГС55, с 70-летней пациенткой скорая начала работать еще с утра. После КТ, которая показала 81% поражения легких, медикам так и не сказали, куда везти женщину: в больницах попросту нет мест. Другому пациенту 85-ти лет, с 88 % поражением легких, тоже изначально отказали в госпитализации.

После почти часового протеста у здания регионального Минздрава, куда подъехали машины скорой с пожилыми пациентами и их родственниками, для них всё же нашлись места в БСМП № 2.

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Комментарии (11)

bombaleilo
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Oleg_I
Я одного не понимаю. У военных же есть мобильные развертываемые госпитали. Какого черта эти сапоги с лампасами сидят в сторонке и делают вид, что их не касается? Или у них только на картинках эти госпитали?
Второе: с марта прошло полгода. Можно наверно за полгода как-то поднажать и сделать запас ИВЛ? Или нельзя? Или все думали, что все, кончился ковид? Вот они, вот они итоги путинского правления: никто ничего не делает и делать не хочет, только сидят и надувают щеки, прогнозы восстановления экономики сочиняют. Зла не хватает от этого идиотизма.
261214541
не так страшен вирус, как минздрав!
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