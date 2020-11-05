Главу минздрава Омской области сняли с должности после инцидента со скорыми
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку. Об этом 5 ноября заявил губернатор региона Александр Бурков
«Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошёл 27 октября в г. Омске. Наша задача — сделать всё, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — сказал Бурков.
Речь идёт о случае, когда три машины скорой помощи, которые долго не могли госпитализировать умирающих пациентов с коронавирусом из-за нехватки мест в больницах, встали в знак протеста прямо у здания минздрава в Омске. После этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко отправил в город проверку. Уже 28 октября замглавы минздрава Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.