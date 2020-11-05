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05.11.2020 17:21
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Главу минздрава Омской области сняли с должности после инцидента со скорыми

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку. Об этом 5 ноября заявил губернатор региона Александр Бурков

«Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошёл 27 октября в г. Омске. Наша задача — сделать всё, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — сказал Бурков.

Речь идёт о случае, когда три машины скорой помощи, которые долго не могли госпитализировать умирающих пациентов с коронавирусом из-за нехватки мест в больницах, встали в знак протеста прямо у здания минздрава в Омске. После этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко отправил в город проверку. Уже 28 октября замглавы минздрава Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности.

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Комментарии (6)

vvivanov
Те теперь сразу на кладбище будут отвозить?
Mikle776
с одной стороны справедливо, не смогла организовать работу... а с другой - а изменится ли ситуация при новом министре, но старых проблемах и с таким же финансированием медицины? Виноват ли данный министр в том, что мест в больницах нет? Надо было строить новые больницы? а где взять на это денег:? и где взять врачей в новые больницы? Врачи сейчас в основном в частных клиниках работают, в государственных им копейки платят, а требуют много
hayalci33
А где уголовные дела? что так скучно?
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