Замминистра здравоохранения Омской области временно отстранили от должности. Она отвечала за работу скорой помощи

Заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности после инцидента с машинами скорой помощи, которые накануне привезли умирающих от коронавируса пациентов к зданию регионального минздрава.



Решение отстранить замминистра на время расследования (проверку проводит в том числе и Минздрав РФ) принял 28 октября губернатор региона Александр Бурков.



«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба областного правительства.

