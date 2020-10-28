Замминистра здравоохранения Омской области временно отстранили от должности. Она отвечала за работу скорой помощи
Заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности после инцидента с машинами скорой помощи, которые накануне привезли умирающих от коронавируса пациентов к зданию регионального минздрава.
Решение отстранить замминистра на время расследования (проверку проводит в том числе и Минздрав РФ) принял 28 октября губернатор региона Александр Бурков.
«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор поручил проверить организацию работы скорой медицинской помощи и представить результаты не позднее 5 ноября.
Также в Омск по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с проверкой прибудут замглавы федерального Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Вечером 27 октября к зданию минздрава подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были пожилые пациенты с коронавирусом, у которых диагностирировали более чем 80-процентное поражение легких. В госпитализации им отказывали в течение 10 часов, ссылаясь на отсутствие мест.
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области коронавирус диагностировали у 15 тысяч человек, за минувшие сутки стало на 191 случай больше.