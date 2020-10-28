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28.10.2020 12:21
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Замминистра здравоохранения Омской области временно отстранили от должности. Она отвечала за работу скорой помощи

Заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову временно отстранили от должности после инцидента с машинами скорой помощи, которые накануне привезли умирающих от коронавируса пациентов к зданию регионального минздрава.

Решение отстранить замминистра на время расследования (проверку проводит в том числе и Минздрав РФ) принял 28 октября губернатор региона Александр Бурков.

«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор поручил проверить организацию работы скорой медицинской помощи и представить результаты не позднее 5 ноября.

Также в Омск по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с проверкой прибудут замглавы федерального Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Вечером 27 октября к зданию минздрава подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были пожилые пациенты с коронавирусом, у которых диагностирировали более чем 80-процентное поражение легких. В госпитализации им отказывали в течение 10 часов, ссылаясь на отсутствие мест.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области коронавирус диагностировали у 15 тысяч человек, за минувшие сутки стало на 191 случай больше.

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Комментарии (5)

Nemcoff
А что с медиками из скорых? Им, думаю, теперь уголовка светит
263898931
Сейчас все пройдет по известному сценарию. Будут назначены виновные, полетит пара голов, будут озвучены экспертные оценки - что нужно было сделать, чтобы беды не произошло. Проверяющие уедут. Будут спущены разнарядки - жалобы не подавать, ковид не диагностировать. Ибо, зачем уважаемым людям какие-то проверки из Москвы. Да и статистику не надо портить.
bombaleilo
Голикову надо вон, в народное хозяйство
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