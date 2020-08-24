«Реально каждую минуту боролись за его жизнь». В больнице Омска спасали Навального под угрозы, тысячи звонков и крики

В омской больнице скорой помощи № 1, куда в критическом состоянии поступил политик Алексей Навальный, рассказали о лечении оппозиционера. Стабилизировали больного под прессингом общественности и десятками угроз.



«Только я получил несколько десятков угроз. Мне лично, моей семье, детям. Бог судья этим людям, на лечение это не повлияло», — заместитель главврача БСМП № 1 Анатолий Калиниченко во время пресс-конференции 24 августа.

Его начальник Александр Мураховский лично угроз не получал, но отметил, что за почти двое суток, которые Алексей Навальный находился в его больнице, телефоны приёмной обрывали.