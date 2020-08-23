Бюрократический трюк сделал Навального гостем канцлера Германии

Политик Алексей Навальный был вывезен в Германию в статусе гостя канцлера. Это позволило обеспечить полицейскую охрану.
Как пишет 23 августа на своем сайте телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ, такой статус не является «политическим сигналом», а лишь бюрократический трюк. Он нужен, чтобы обеспечить максимальную защиту со стороны полиции.
Отмечается, что во время перелета Навальный находился в критическом состоянии. Что с ним сейчас, представители берлинской клиники Charite не сообщают, так как еще ведется диагностика. Заявлений не стоит ждать раньше понедельника.
Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Перелет оплатил российский бизнесмен Борис Зимин.