Бюрократический трюк сделал Навального гостем канцлера Германии

Политик Алексей Навальный был вывезен в Германию в статусе гостя канцлера. Это позволило обеспечить полицейскую охрану.



Как пишет 23 августа на своем сайте телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ, такой статус не является «политическим сигналом», а лишь бюрократический трюк. Он нужен, чтобы обеспечить максимальную защиту со стороны полиции.



Отмечается, что во время перелета Навальный находился в критическом состоянии. Что с ним сейчас, представители берлинской клиники Charite не сообщают, так как еще ведется диагностика. Заявлений не стоит ждать раньше понедельника.