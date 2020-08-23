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23.08.2020 13:29
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Бюрократический трюк сделал Навального гостем канцлера Германии

Политик Алексей Навальный был вывезен в Германию в статусе гостя канцлера. Это позволило обеспечить полицейскую охрану.

Как пишет 23 августа на своем сайте телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ, такой статус не является «политическим сигналом», а лишь бюрократический трюк. Он нужен, чтобы обеспечить максимальную защиту со стороны полиции.

Отмечается, что во время перелета Навальный находился в критическом состоянии. Что с ним сейчас, представители берлинской клиники Charite не сообщают, так как еще ведется диагностика. Заявлений не стоит ждать раньше понедельника.

Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Перелет оплатил российский бизнесмен Борис Зимин.

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Комментарии (16)

А мне интересно, с какого перепугу наша власть сделала такой подарок фрицам - передала в руки их медицины популярного оппозиционера в состоянии комы и с неясными перспективами на выздоровление? А если немцы его по тихой, грубо говоря, убьют и припишут отравление той же нашей власти? Тело у них, пиши заключение о причине смерти, какое пожелаешь! Снова Скабеева будет рассказывать, какие немцы плохие? А мы-умные?
Павел Павлов
Закуток кремлеботов.Гавнявые мухи.
260675881
Корзины у Сечина и в суе опасно, а не в суе - ... зверёк северный.
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