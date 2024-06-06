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    ПМЭФ 2024

    Глава МИД Венгрии: попытки ограничить поставки нефти и газа из России мы рассматриваем как нападки на наш суверенитет

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    8 комментариев

    Венгрия отказывается рассматривать энергетическую политику как некий компонент геополитической повестки, заявил в ходе ПМЭФ-2024 Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

    «Для нас энергопоставки — это исключительно практический вопрос. Который определяется физическими и математическими параметрами. И когда мы каждый раз принимаем решение покупать энергоресурсы у того или иного источника, это не политическое решение и не политическое заявление с нашей стороны, — объяснил Петер Сийярто. — Мы неоднократно говорили о том, что несмотря на все геополитическое давление, мы не готовы отказаться от эффективных партнерств, которые у нас есть в сфере энергопоставок».

    «Я хотел бы сделать четкое заявление в этом отношении. Меня неоднократно спрашивали: почему Венгрия продолжает покупать нефть и газ у России, почему мы сохраняем партнерство с Россией. Должен вам сказать, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент чисто физически совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну. Без российских ресурсов Венгрия не имела бы возможности ввозить в достаточном объеме нефть и газ для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование нашей страны», — заявил глава МИД Венгрии.

    Он привел еще один важный аргумент. «Мы никогда не получали ни от какой страны предложения, которое могло бы обеспечить тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене. И пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, разорвать наши отношения и переключиться на другие источники поставок», — отметил Петер Сийярто.

    «Что касается нефти, наш спрос в последние годы стабилизировался в районе 8 млн тонн в год. И 78% этих поставок обеспечиваются по нефтепроводу из России. Что касается газа, он нам требуется в объеме 8,5 млрд м3, и 80% из них — из России через «Турецкий поток». Стабильность данных поставок — ключевой вопрос для экономики Венгрии. Именно поэтому мы отвергаем все международные предложения, которые так или иначе могут ограничивать стабильность данных поставок. Поэтому мы отвергаем все тарифные меры и другие подобные ловушки, которые некоторые страны пытаются расставить, и рассматриваем их как нападки на наш суверенитет», — заявил Петер Сийярто.

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    Комментарии 8

    28193887406 Июн 2024 в 10:35
    Мадьяры слишком двуличны, чтобы полностью им доверять. Между прочим, во время ВОВ зверствовали похуже немцев ( это по мнению тех, кто жил в то время!)
    +0−0
    Кот Ученый06 Июн 2024 в 10:24
    Слова вменяемого президента своей страны, а не номинального директора от госдепа))
    +0−1
    ДЕД06 Июн 2024 в 10:22
    Да выкинуть его из Евросоюза! Посмотрим как он запоет😉
    +6−0
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