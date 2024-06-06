Глава МИД Венгрии: попытки ограничить поставки нефти и газа из России мы рассматриваем как нападки на наш суверенитет

Венгрия отказывается рассматривать энергетическую политику как некий компонент геополитической повестки, заявил в ходе ПМЭФ-2024 Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Для нас энергопоставки — это исключительно практический вопрос. Который определяется физическими и математическими параметрами. И когда мы каждый раз принимаем решение покупать энергоресурсы у того или иного источника, это не политическое решение и не политическое заявление с нашей стороны, — объяснил Петер Сийярто. — Мы неоднократно говорили о том, что несмотря на все геополитическое давление, мы не готовы отказаться от эффективных партнерств, которые у нас есть в сфере энергопоставок».

«Я хотел бы сделать четкое заявление в этом отношении. Меня неоднократно спрашивали: почему Венгрия продолжает покупать нефть и газ у России, почему мы сохраняем партнерство с Россией. Должен вам сказать, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент чисто физически совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну. Без российских ресурсов Венгрия не имела бы возможности ввозить в достаточном объеме нефть и газ для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование нашей страны», — заявил глава МИД Венгрии.

Он привел еще один важный аргумент. «Мы никогда не получали ни от какой страны предложения, которое могло бы обеспечить тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене. И пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, разорвать наши отношения и переключиться на другие источники поставок», — отметил Петер Сийярто.