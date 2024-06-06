В России запустили новую доменную зону — спб.рф

Корпоративный регистратор Ru-Center и фонд «Росконгресс» запустили в России новую доменную зону — спб.рф. Первые домены Ru-Center вручил городу Санкт-Петербург и фонду «Росконгресс» — город.спб.рф и форум.спб.рф Об этом, как передает РИА Новости, рассказали 6 июня представители компаний на ПМЭФ.



Официальный регистратор доменной зоны спб.рф — Ru-Center, за технический запуск отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID). Это вторая (после московской) российская региональная зона с написанием на русском языке.



«Фонд Росконгресс связывает с Петербургом очень многое. История Фонда начиналась именно здесь, как организатора Петербургского международного экономического форума, сайт которого до сих пор находится в доменной зоне.spb.ru», — сказал директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

