Гибель девушки в парке Петербурга в 2006 году оказалась «убийством чести»

Оперативники уголовного розыска задержали в Дагестане 43-летнего жителя города Южно-Сухумск. Мужчину с азербайджанскими корнями подозревают в убийстве, совершенном в Петербурге 17 лет назад. Тогда в парке «Сосновая поляна» был найден труп девушки с множественными ножевыми ранениями. Убитой оказалась сестра задержанного, установлен и мотив. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июня.



По версии следствия, подозреваемый, которому в 2006 году было 25 лет, разобрался со своей 35-летней сестрой за то, что она якобы ведет неподобающий семье и религии образ жизни. В парке в тот день фигурант был не один, а с приятелем. Его накануне задержали в городе Электросталь Московской области.

