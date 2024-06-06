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    Гибель девушки в парке Петербурга в 2006 году оказалась «убийством чести»

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    5 комментариев

    Оперативники уголовного розыска задержали в Дагестане 43-летнего жителя города Южно-Сухумск. Мужчину с азербайджанскими корнями подозревают в убийстве, совершенном в Петербурге 17 лет назад. Тогда в парке «Сосновая поляна» был найден труп девушки с множественными ножевыми ранениями. Убитой оказалась сестра задержанного, установлен и мотив. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июня.

    По версии следствия, подозреваемый, которому в 2006 году было 25 лет, разобрался со своей 35-летней сестрой за то, что она якобы ведет неподобающий семье и религии образ жизни. В парке в тот день фигурант был не один, а с приятелем. Его накануне задержали в городе Электросталь Московской области.

    Дело расследуется по статье «Убийство». Причем статью утяжелили, добавив предварительный сговор.

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    Комментарии 5

    drSysMan06 Июн 2024 в 10:47
    Что тут не так? Дело семейное.
    +0−0
    Snow*06 Июн 2024 в 10:18
    задержали в Дагестана
    +3−0
    28240881206 Июн 2024 в 10:13
    А ведь она с ним в детстве наверняка нянчилась... Да ну на..такая родня!
    +1−0
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