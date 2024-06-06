Пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове уже 90

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе продолжает расти. РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава сообщает, что пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей. В больницы были доставлены 78 человек. Одного, напомним, спасти не удалось.

Два трамвая маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди (видео). Трамваем управляла девушка 2000 года рождения, она тоже в больнице. Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, уверяют в Кемеровской электротранспортной компании.

Одна из пострадавших рассказала NGS42, что ещё до аварии обратила внимание на запах горелых тормозов.



«Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтёров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул «ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге», — делится кемеровчанка.

