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    Пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове уже 90

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    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе продолжает расти. РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава сообщает, что пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей. В больницы были доставлены 78 человек. Одного, напомним, спасти не удалось.

    Два трамвая маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди (видео). Трамваем управляла девушка 2000 года рождения, она тоже в больнице. Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, уверяют в Кемеровской электротранспортной компании.

    Одна из пострадавших рассказала NGS42, что ещё до аварии обратила внимание на запах горелых тормозов.

    «Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтёров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул «ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге», — делится кемеровчанка.

    Региональный Следком начал обыски с изъятием документов, чтобы проверить техническое состояние трамваев в городе. Их износ, по данным NGS42, составляет около 90%. Назначены экспертизы, опрашиваются пострадавшие, очевидцы и сотрудники КЭТК. Возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура также начала проверку.

    Фото: NGS42.RU | Новости Кузбасса и Кемерово

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    Комментарии 6

    27492304506 Июн 2024 в 10:01
    Самая великая страна в Мире! Всё стабильно и хорошо, как всЕЕЕгда!
    +2−0
    DEMOMON06 Июн 2024 в 09:35
    Странно, почему не удалось затормозить. По предыдущему случаю здесь писали, что в трамвае целых три системы торможения. Неужели все три вышли из строя?
    +4−2
    Evgeniy Opel_Reshetov06 Июн 2024 в 09:31
    Трамваем больше - трамваем меньше. Ну пострадали. С кем не бывает? Чтож теперь траур объявлять чтоли? Или трамваи запрещать?
    +0−6
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